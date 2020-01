Venerdì 17 porta sfortuna? / Perché questo giorno è il peggiore per gli scaramantici

Venerdì 17 è uno dei giorni più sfortunati dell’anno? Secondo molti sì. Quelli che credono alla scaramanzia evitano in tutti i modi di prendere appuntamenti in questa giornata e, se possono, si chiudono dentro casa per paura che un vaso possa cadergli in testa o qualche gatto nero possa tagliare la loro strada causando chissà che sventura. La tradizione della scaramanzia del venerdì 17 è nata in Italia, visto che nella nostra tradizione è proprio il numero 17 ad essere visto di cattivo occhio. Nelle altre tradizioni scaramantiche del mondo, in particolare dei paesi anglosassoni, è il 13 a far rabbrividire le persone. Le origini del terrificante venerdì 17 non sono ben chiare, come per esempio quelle del venerdì 13, legato a tradizioni evangeliche o al pianeta Marte.

Venerdì 17: come nasce questa tradizione scaramantica?

Come abbiamo detto, la tradizione italiana del Venerdì 17 potrebbe essere legata al giorno del diluvio universale, come riporta Wired, avvenuto – secondo la Bibbia – il diciassettesimo giorno del mese di Heshvan. Altri invece credono che l’astio verso questa combinazione sia nata a seguito della rivoluzione francese, quando Luigi XVI fu assassinato dai rivoluzionari, portando quindi al trono Luigi XVII, un re che non ha avuto modo di prendere controllo della Francia, che rimase ai rivoluzionari. L’ultima ipotesi è quella risalente all’epoca romana, quando su ogni tomba veniva portata la dicitura VIXI, che stava a significare l’espressione “vissi”, ma la cui combinazione fa uscire fuori proprio il numero XVII. Secondo questa tradizione quindi il numero 17 è legato in qualche modo alla morte.





© RIPRODUZIONE RISERVATA