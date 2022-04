Vera Miales accusa Stella “Sai solo baciare i fidanzati di altre”/ “Trovati un uomo!”

Vera Miales è furiosa. La compagna di Amedeo Goria, ospite a Pomeriggio 5, spiega ad oggi come stanno le cose con il giornalista che ieri, proprio alla D’Urso, ha ammesso che il loro rapporto “Si è raffreddato”. Vera si dice molto provata: dopo l’uscita da La Pupa e il Secchione show ha scoperto del bacio con Stella, la stylist di Alex Belli, e non ha voluto rivederlo.

“Io lo sto amando con tutti i suoi difetti, ho creduto tanto nel nostro amore ma questa volta pretendo tanto, – ha dichiarato – voglio che mi dimostra con i fatti che ci tiene.” Ha quindi spiegato che “Noi non ci siamo visti, io aspetto che lui venga da me con la macchina, io da lui non vado!” Vera, d’altronde, sottolinea che per lei è impossibile passare sopra quanto ha visto: “Il mio riavvicinamento con Amedeo come può esserci dopo quello che ho visto? Lui ha la libertà di baciare un’altra e io non posso neanche reagire come voglio?”

Dall’altra parte dello studio c’è proprio Stella con la quale Vera Miales ha subito un acceso scontro. “Perché vai a baciare i fidanzati delle altre? Trovati un uomo tuo!”, attacca l’ex pupa in diretta a Pomeriggio 5. Stella non perde la calma ma replica pungente: “Amedeo non cambia! Tu dovresti cercare di parlare con Amedeo e capire cosa potresti fare per renderlo felice. Lui non vuole sposarti, non vuole dei figli, quindi…” Gli animi si accendono quando poi anche Guenda Goria critica l’atteggiamento di Vera, che definisce “vittimistico”: “Hai degli atteggiamenti che non combaciano con quello che dici, ti ho visto sincera solo nei confronti dell’interesse per Nicolò.” Vera, però, si difende, ammettendo di aver creduto fino ad oggi e nonostante tutto all’amore di Amedeo.

