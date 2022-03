Vera Miales e Amedeo Goria, il matrimonio si farà?/ Maria Teresa Ruta: “Lui farà…”

Questa sera su Italia 1 ci attende la seconda puntata de La Pupa e il Secchione show 2022 ma, prima della diretta, Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 regala qualche anticipazioni di ciò che accadrà questa sera. Come prima cosa. la conduttrice annuncia la presenza in studio di un’ospite speciale: Guenda Goria. La ragazza si prepara ad avere un confronto non solo con Mila Suarez, pupa del suo fidanzato Mirko, ma anche con Vera Miales, compagna di suo papà. A Pomeriggio 5 c’è però Maria Teresa Ruta che viene interpellata sulla vicenda e si sbilancia anche sul rapporto con Vera.

Maria Teresa Ruta punge Vera Miales: “Se Amedeo Goria la sposerà? Non ci metto la mano sul fuoco”

“Se l’ho incontrata? Io non chiudo la porta a nessuno ma a pro di che? Se la vedessi sicuramente gliene direi quattro!”, tuona in studio. La colpa è soprattutto delle affermazioni fatte da Vera sulla figlia, criticata per non aver accettato il suo rapporto col padre. Barbara D’Urso però chiede di più alla Ruta. Nel particolare, la conduttrice ha chiesto a Maria Teresa se crede che il matrimonio tra il suo ex e Vera si farà davvero; questa la sua risposta: “Se lui è felice faccia quello che vuole. Come dice Vera, la mano sul fuoco non ce la metto!”

