Vera Miales e Nicolò Scalfi, doccia hot e tenerezze a letto/ Lei: “Gli piaccio!”

In attesa della seconda puntata de La Pupa e il Secchione Show 2022, Barbara D’Urso regala qualche anticipazione in diretta a Pomeriggio 5. Nel particolare mostra un filmato che annuncia avvicinamenti tra Vera Miales, compagna di Amedeo Goria, e il campione di Caduta Libera Nicolò Scalfi. Nelle immagini i due si coccolano a letto, poi fanno l’idromassaggio insieme e, infine, li vediamo in doccia ad insaponarsi a vicenda.

Amadeo Goria bacia Stella e tradisce Vera Miales/ "Hanno passato la notte insieme"

Nicolò, dal canto suo, non nega di essere attratto da Vera, che trova molto bella: “Io sbircio ma sono rispettoso, abbiamo avuto modo di condividere il letto, e quelli sono momenti per avvicinarsi e conoscersi meglio”, ha ammesso il secchione. Vera, d’altronde, è sicura che lui sia già preso da lei: “Se gli piaccio? Visto che mi sta attaccato come una cozza, penso di si.”

Vera Miales e Nicolò Scalfi, prima notte a La pupa e il secchione/ Pigiama hot e...

Barbara D’Urso annuncia: “Nicolò Scalfi già innamorato di Vera Miales”

In studio, d’altronde, anche Barbara D’Urso sottolinea l’importanza di questo avvicinamento fatto di carezze reciproche e sguardi maliziosi, poi in studio commenta: “Lui è già innamorato!” Non mancano però critiche da parte degli opinionisti della D’Urso che, in studio, ricordano di quando in lacrime Vera accusava Guenda Goria di non accettarla, “forse perché straniera”. Intanto la conduttrice è già pronta a scatenare la polemica domani sera: “Credo che dovrò chiamare Guenda poi!”

LEGGI ANCHE:

Maria Teresa Ruta Vs Vera Miales "Gravidanza isterica? Bugia"/ "È una delle tante"

© RIPRODUZIONE RISERVATA