Verissimo/ Anticipazioni 24 aprile: Il commovente ricordo di Catherine Spaak

Tanti gli ospiti che parteciperanno durante la puntata di Verissimo del 24 aprile 2022. Ci sarà l’appuntamento con “Verissimo le storie”, ossia le interviste più emozionanti realizzate da Silvia Toffanin. Durante l’ultima puntata è andata in onda quella realizzata ad Ilary Blasi.

Durante la puntata di domenica 24 aprile 2022 all’interno di “Verissimo le storie” andrà in onda l’ultima intervista rilasciata a Silvia Toffanin da Catherine Spaak, scomparsa qualche giorno fa all’età di 77 anni, dopo essere stata colpita in estate da un’emorragia cerebrale.

Catherine Spaak, il ricordo dell’attrice a Verissimo

A Verissimo durante la puntata di domenica 24 aprile verrà ricordata Catherine Spaak attraverso una delle sue ultime interviste rilasciate al programma di Silvia Toffanin in cui aveva ammesso di sentirsi molto a suo agio. Durante la sua ultima intervista la donna aveva ammesso come rivedere i suoi vecchi film la sua persona sembrasse un’altra raccontando come l’invecchiamento non sia stato un trauma per lei perché le aveva dato la possibilità di imparare a riflettere.

La puntata di domenica 24 aprile si preannuncia molto commovente per tutti gli spettatori dello show di Canale 5 che avranno modo di riascoltare le ultime parole della donna rilasciate a Silvia Toffanin in cui aveva raccontato la sua vita, il suo rapporto con i figli e con i suoi genitori.

