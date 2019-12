Verona, rapina in sala slot: proprietario ucciso a bastonate/ Killer in fuga

Dramma a Legnano, provincia di Verona: un furto in una sala slot si è trasformato in tragedia, morto il proprietario del locale. Come riportano i colleghi di Tg Com 24, il titolare dell’agenzia è stato ucciso a bastonate dal malvivente: il 60enne è deceduto per le ferite riportate dopo essere stato colpito con un oggetto contundente. Originario di Brescia, il titolare della sala slot da tempo si era trasferito nella Bassa Veronese: a nulla è valso il repentino intervento dei sanitari del 118, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Da chiarire la dinamica dei fatti: è noto che il rapinatore ha fatto il colpo a volto coperto ed è scappato via dopo aver rubato l’incasso di circa 3 mila euro.

VERONA, RAPINA IN SALA SLOT: TITOLARE UCCISO A BASTONATE

A fare la tragica scoperta è stata la socia del titolare del «Qui Gioco» di via Dei Caduti, che abita nello stesso stabile. La donna si è trovata di fronte uno scenario terribile: la vittima, le cui generalità non sono state rese note per il momento, in una pozza di sangue. Sul caso stanno indagando i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Verona insieme ai colleghi della Compagnia di Legnago: verranno visionate i video delle telecamere di sorveglianza presenti nel locale e nei suoi pressi. Agenti al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e per individuare e arrestare il responsabile del brutale omicidio: ricordiamo che il killer si è dato alla fuga subito dopo aver fatto il colpo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA