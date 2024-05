Veronica, chi è la compagna di Francesco Bianconi dei Baustelle/ La figlia Anna avuta dall’ex e la dedica

Francesco Bianconi, chi sono la compagna Veronica e la figlia Anna avuta da una precedente relazione

Francesco Bianconi ha una moglie o una compagna? Meglio noto come cantante dei Baustelle, Francesco è molto riservato quando si tratta di vita privata. Pochissime sono, infatti, le notizie certe su una possibile compagna o moglie nella sua vita. Ciò che sappiamo di certo è che Francesco Bianconi ha avuto una compagna dalla quale è nata una figlia, Anna, a cui ha dedicato la canzone “Ragazzina” contenuta nel disco dei Baustelle L’amore e la violenza del 2017. La relazione con la mamma di sua figlia, di cui non conosciamo il nome, si è poi conclusa nel 2016.

Pochi anni dopo, nel corso di un’intervista rilasciata a Vanity Fair, il cantante ha non solo confermato la rottura con la mamma di sua figlia, ma ha anche dichiarato di avere una nuova compagna, il cui nome è Veronica. Parliamo però di un’intervista che risale al 2018, dunque non è chiaro se oggi Francesco Bianconi e Veronica stiano ancora insieme o se la loro relazione sia finita.

Francesco Bianconi e il rapporto con l’ex: “C’è armonia”

Nell’intervista prima citata, Francesco Bianconi sulla sua ex ha detto: “Ho un ottimo rapporto con la mia ex compagna e in armonia cresciamo nostra figlia”. Quando gli è stato fatto poi notare l’assenza di una traccia nel suo disco che parlasse di questa storia d’amore finita, Bianconi ha ammesso: “L’amore e la violenza parlava di amore ‘in tempo di guerra’, dicevo nelle interviste. Che era un trucco per parlare più della società. Ora invece, poiché le canzoni sono nate mentre eravamo in tour, mi sono dato una regola: scrivere un disco sull’amore ma diverso dal precedente. E lo è: racconta solo di relazioni”. Il cantante ha così parlato della sua nuova compagna, Veronica, dicendo: “Sto bene, sono contento. Sono in un’altra relazione.”











