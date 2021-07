Veronica Ciardi, moglie Federico Bernardeschi/ Le nozze nel giorno del suo compleanno

Veronica Ciardi è la moglie di Federico Benardeschi, autore di due rigori durante Euro2020 che hanno permesso agli Azzurri di vincere a Wembley. Veronica Ciardi, romana classe 1985, è nota per essere stata una concorrente della decima edizione del “Grande Fratello”, in precedenza aveva anche partecipato anche a Miss Italia. Dentro la casa aveva fatto parlare per la sua amicizia speciale con Sarah Nile, che nei giorni scorsi ha preso le distanza dalla ormai ex amica, colpevole di non averla invitate alle nozze. Dopo il reality, è stata inviata della trasmissione “Pomeriggio 5” e ha partecipato ad alcuni film come “I soliti idioti”, “Una cella in due” e “Operazione vacanze”. Federico e Veronica si sono conosciuti in spiaggia a Formentera, nel 2016. Dopo un periodo di crisi nel 2017, sono tornati insieme e hanno avuto due figlie, Deva e Lena. “Lei è molto legata alla luna da quando era bambina e Deva è un nome indy, che significa “dea della luna”. Quando me lo ha detto la prima volta ho subito detto sì”, ha svelato Federico Bernardeschi parlando del nome della prima figlia.

Veronica Ciardi: il matrimonio con Federico Bernardeschi

Subito dopo il trionfo azzurro a Wembley, Federico Bernardeschi ha sposato la sua compagna Veronica Ciardi nel Duomo di Carrara, città d’origine del giocatore, il 13 luglio 2021, giorno del compleanno dell’ex gieffina. Durante la cerimonia, iniziata con quaranta minuti di ritardo per colpa del calciatore, è stata anche battezzata la loro secondogenita, Lena, di soli due mesi. Veronica Ciardi indossava un abito bianco ottico molto classico con un bustier liscio, accompagnato da un lungo velo a coprire le spalle per l’entrata in chiesa. Bernardeschi, invece, era vestito con un completo grigio e bianco senza cravatta e con le scarpe sportive. All’uscita della chiesa gli sposi sono saliti sulla jeep nera del calciatore della Juventus per godersi un vero e proprio bagno di folla. Dopo le nozze con Bernardeschi, Veronica Ciardi ha smesso di seguire sui social Sarah Nile.

