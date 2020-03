VERONICA GRAF E MORENO MERLO/ Lei: “Con me mentre stava con Paola Caruso!”

Confronto tra Moreno Merlo e Veronica Graf nello studio di Pomeriggio 5. È lui a dare il via, dichiarando che “Io non sono fidanzato con nessuno. Ormai io sono il capro espiatorio di tutti.” Fa però il suo ingresso Veronica e spiega: “Io avevo un’altra storia sotto e mi sono fidanzata ufficialmente con un’altra persona. Infatti sono andata a Londra e non ho voluto neanche un confronto/scontro con lui. Io lui lo conosco dal 2016 e uscivamo anche all’epoca, non ho però mai parlato di storia, un flirt.” Tuttavia Moreno accusa Veronica di aver chiamato i paparazzi per quelle fatidiche foto poi uscite in edicola. Biagio D’Anelli concorda con lui “Secondo me è stato incastrato!” Ma Fredella precisa “Questa storia ha fatto bene ad entrambi!” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Cos’è accaduto tra Moreno Merlo e Veronica Graf?

La storia nata tra Moreno Merlo e Paola Caruso ha fatto discutere per settimane, fino a quando si è iniziato a parlare di un’altra donna tra i due. Prima delle immagini postate su Instagram, poi una paparazzata a Milano ha confermato la presenza di un’altra donna al fianco dell’ex tentatore di Temptation Island. Lei è Veronica Graf, bionda e affascinante ex gieffina che con Moreno avrebbe avuto un ritorno di fiamma. Nelle ultime foto che li vedono insieme, i due camminano vicini nel tragitto che li ha condotti dalla Stazione Centrale fino alla loro auto. In seguito, Veronica e Moreno hanno raggiunto l’appartamento di lei dove avrebbero quindi trascorso la notte insieme. Questa, dunque, la conferma dell’addio di Merlo alla Caruso per Veronica. Ma come sono andate avanti poi le cose tra loro?

Moreno Merlo e Veronica Graf, lite a Pomeriggio 5?

Si parlerà di Moreno Merlo e Veronica Graf nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5. I due saranno ospiti di Barbara D’Urso e sveleranno i dettagli di questo flirt/ritorno di fiamma che ha fatto infuriare Paola Caruso. Tuttavia, dalle poche anticipazioni date dalla conduttrice all’inizio della nuova puntata, pare che i rapporti tra Moreno e Veronica non siano affatto buoni. Anzi, sembra che i due siano non solo ex ma che si siano anche bloccati a vicenda sui social e sui cellulari. Perché? Cosa è accaduto in questi mesi? La verità arriverà proprio dai diretti interessati nel corso della loro ospitata a Pomeriggio 5. Non è da escludere una lite in diretta…



