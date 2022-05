Veronica Lazar, moglie Adolfo Celi/ I due figli Alessandra e Leonardo

Veronica Lazar, ultima moglie di Adolfo Celi

Veronica Lazar, attrice rumena, è stata la terza e ultima moglie di Adolfo Celi. Nata a Bucarest nel 1938, arrivò in Italia nel 1965: “Saremo stati dieci rumeni in tutta Italia e fummo accolti benissimo, altro che oggi, allora questo era un Paese tollerante”, ha raccontato in una lunga intervista su Repubblica. A Roma incontrò Adolfo Celi, alla vigilia del grande successo commerciale di “James Bond” e dopo che aveva girato “L’uomo di Rio”, il film che lo aveva riportato in Europa. “Lo incontrai per la prima volta a una cena insieme a Gabriele Ferzetti. Mi innamorai immediatamente di quell’uomo affascinante… Ebbi l’impressione che avesse voglia di sistemarsi, di avere dei figli. E io rimasi subito incinta di Alessandra”, ha ricordato l’attrice. I due attori si sono sposati nel 1966 e sono rimasti insieme 20 anni, anche se negli ultimi anni vivevano separati, fino al 1986 anno dell’improvvisa morte di Adolfo Celi. Veronica Lazar è morta nel 2014.

Carla Signoris "Frequentai un ricercato in 3 Stati"/ "Polizia arrivò con manganelli…"

Veronica Lazar e Adolfo Celi: i figli Alessandra e Leonardo

Adolfo Celi e Veronica Lazar hanno avuto due figli: Alessandra, nata nel 1966 (attrice) e Leonardo nel 1968 (regista). Il figlio ha realizzato nel 2006 per ricordare il padre a vent’anni dalla scomparsa il documentario “Adolfo Celi, un uomo per due culture”. “A Leonardo venne a mancare il padre nel momento più delicato, ha sofferto molto, e il documentario che ha realizzato è finalmente l’elaborazione del lutto. Con Alessandra, invece, il rapporto era completamente risolto, per lei è stato più facile. Lui adorava portare i figli dappertutto, aveva comprato persino una roulotte. Da piccoli, lo raggiunsero da soli in Malesia sul set di Sandokan”, ha rivelato la moglie Veronica Lazar su Repubblica. Alessandra Celi ha interpretato il ruolo di Monica Rovati nelle fiction “Mio figlio” (2005) e “Io e mio figlio – Nuove storie per il commissario Vivaldi” (2010), entrambe con Lando Buzzanca.

LEGGI ANCHE:

Com'è morto Adolfi Celi/ Nel 1986 un attacco di cuore prima di salire sul palcoNicola Lagioia, chi è il marito di Chiara Tagliaferri/ "Ci siamo sempre aiutati…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA