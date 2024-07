Tra le particolarità del delitto di Santa Croce Camerina c’è senza dubbio il fatto che Veronica Panarello abbia fornito varie versioni, tutte smentite, riguardo l’omicidio del figlio Lorys Stival. Anche su questo si sofferma la puntata di “Delitti in famiglia” riproposta oggi su Rai 3 alle ore 23:45. Ad esempio, quando si presentò ai carabinieri per denunciare la scomparsa del figlio maggiore di 8 anni, dichiarò che lo aveva accompagnato a scuola, da dove non era uscito quando era andato a prenderlo, ma le maestre riferirono che il bambino non era mai entrato nell’istituto. Infatti, le telecamere di sorveglianza nei pressi dell’abitazione ripresero la donna che usciva dal portone con i due figli e poi ci faceva ritorno con Lorys.

Eppure, Veronica Panarello dichiarò di essere estranea al delitto, arrivando a sostenere che il figlio si era strangolato da solo giocando con le fascette di plastica. Arrivò anche a incolpare il suocero, Andrea Stival: riferì di aver avuto una relazione clandestina con il padre del marito, scoperta poi dal bambino che avrebbe voluto raccontare tutto al padre; quindi, sarebbe stato ucciso per questo dal nonno. Neppure quella versione convinse gli inquirenti, anzi per queste accuse è stata condannata per calunnia.

LE BUGIE DELLA MAMMA DI LORYS STIVAL SULL’OMICIDIO

Tutte le versioni di Veronica Panarello che sono cambiate ruotavano attorno a un “perno”: si è sempre definita innocente. Ma nessuno le ha creduto in tutti i gradi di giudizio, fino alla Cassazione. Ad esempio, nel novembre 2015 durante un incontro in carcere col marito ammise di non aver accompagnato il figlio a scuola e che era salito a casa da solo, ribadendo di non ricordare nient’altro per un «buco nella memoria». Poi parlò di un incidente e mimò la caduta del bambino e il suo tentativo di salvarlo. Poi le accuse al suocero, che definì come esecutore materiale dell’omicidio. Alla fine, è stata condannata a 30 di carcere.

COSA FA ORA VERONICA PANARELLO

Ora la donna sta scontando la pena nel carcere di Torino e, stando alle ultime informazioni circolate nei mesi scorsi, sta studiando per diventare assistente socio sanitaria, sperando anche di riuscire a ottenere sconti per buona condotta. Invece, col marito Davide Stival non ha più alcun rapporto, infatti c’è stata anche una separazione formale: la mamma di Lorys ha accolto la richiesta di separazione del marito, che si era costituito come parte civile nel processo a carico della donna, ottenendo anche la condanna dell’ex al risarcimento nei suoi confronti. Per quanto riguarda il figlio minore, è affidato esclusivamente al padre, visto che Veronica Panarello ha perso la potestà genitoriale.