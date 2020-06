Veronica Pivetti/ Avversione social: “Forse sono l’unica a…” (S’è Fatta Notte)

Anche Veronica Pivetti sarà ospite di S’è Fatta Notte, in compagnia di Maurizio Costanzo. L’attrice è pronta a confessarsi davanti a migliaia di telespettatori, a cui svela retroscena di carriera, aneddoti e interessanti considerazioni sul mondo dello spettacolo e della tv. L’attrice, regista e doppiatrice milanese, è sorella minore di Irene Pivetti e figlia del regista Paolo e della doppiatrice Grazia Gabrielli. Buona parte del pubblico è affezionato a Veronica Pivetti per aver interpretato il ruolo dell’insicura Fosca nel famoso film con Carlo Verdone, “Viaggi di Nozze”. L’attrice a quanto pare non ha nulla a che spartire con quel suo personaggio, dal quale ha preso le distanze in una recente intervista rilasciata a quotidiano.net. “Sono molto iperattiva e in questo momento Orzo (il suo cagnolino, ndr) è l’unico essere vivente capace di sopportarmi“, ha detto.

Veronica Pivetti e i “salti mortali” durante il lockdown

Non è stato facile per una come Veronica Pivetti mantenere la calma durante il lockdown. La sua voglia esplosiva di fare si è dovuta confrontare con rigide regole per limitare la diffusione del contagio. Sempre a Quotidiano.net aveva raccontato le difficoltà riscontrate in quel periodo, soprattutto se si considera la sua avversione verso la tecnologia. “Credo di essere uno dei pochissimi possessori di cellulare senza connessione“, aveva confessato. “Quindi non mi sono ancora convertita a WhatsApp, per quanto incredibile possa sembrare. Sono riuscita a vedere i miei tramite Skype; pur non essendo una forzata della tecnologia non vivo nell’età della pietra e mi sono dotata di computer”. Di questo e molto altro nell’intervista di stasera a S’è Fatta Notte, con l’attrice che si racconta ai microfoni di Maurizio Costanzo.



