VERONICA PIVETTI/ “Paolo Conticini? Spesso a letto con lui” (La vita in diretta)

Nel corso della puntata odierna de “La vita in diretta”, Veronica Pivetti ha presentato, come detto, il suo libro “Per sole donne”, nel quale racconta i desideri sessuali delle over 50 senza mezzi termini, ricorrendo a un vocabolario esplicito (ma non volgare) al quale spesso ricorrono gli uomini (per sua stessa ammissione). Durante l’intervista, l’attrice ha ricevuto un videomessaggio da parte del collega Paolo Conticini, che ha fornito la propria impressione proprio sul testo in questione: “In tanti l’hanno letto e si sono divertiti, me compreso – ha commentato sorridente –. Mi sono fatto una grande risata, non mi sono affatto sentito offeso come uomo. Veronica è sexy, affascinante e intelligente. Lei non ha mezzi termini, va dritta allo scopo e utilizza vocaboli puntuali, come dovremmo fare tutti”. Immediata la replica di Veronica Pivetti: “Paolo è il mio amore, abbiamo lavorato insieme per molti anni, collaborando con piacere e con grande serietà. Siamo finiti spesso a letto insieme durante le riprese di ‘Provaci ancora Prof’: non vi dico quanta invidia ho suscitato fra le donne italiane”.

VERONICA PIVETTI: “A LETTO DOPO I 50 ANNI LE DONNE VOGLIONO…”

Veronica Pivetti, attrice e scrittrice di fama nazionale, è intervenuta a “La vita in diretta” nel pomeriggio di oggi, giovedì 2 gennaio 2020, per parlare del suo nuovo libro “Per sole donne”. “Un romanzo spudorato, che rispecchia in pieno il mio stile – ha commentato la protagonista di numerose fiction di successo, come ‘Provaci ancora Prof’ –. Mi sono concessa, in queste pagine, di raccontare una cosa che è poco indagata: la sessualità dopo i 50 anni per le donne”. La percezione in generale è che “noi donne dopo il mezzo secolo diventiamo dei ferri vecchi. È arrivato il momento di sfatare il mito della menopausa: essa incarna un momento di cambiamento, che, però, non deve farci apparire meno desiderabili, anzi. La voglia in noi non viene meno”. In questo volume Veronica Pivetti ha voluto “sdoganare un linguaggio di libertà che spesso si concedono gli uomini”, ma tiene a precisare che ha scritto “un libro non volgare, ma esplicito, che è molto diverso. Non è neppure un testo contro gli uomini, ma a favore delle donne, che prova a dare loro lo spazio e la libertà che talvolta non possono permettersi”.

