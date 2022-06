Veronica Pivetti: “Pronta a risposarmi”/ L’appello: “Devo trovare un pollo…”

Matrimonio per Veronica Pivetti?

Veronica Pivetti, sempre molto schiva e riservata, si lascia andare ad una dichiarazione sulla propria vita privata. Ai microfoni del format “L’autostoppista” in onda domani, giovedì 16 giugno, dalle 17 alle 18 su Rai Isoradio, l’attrice ha ammesso di essere pronta a risposarsi. Dalle dichiarazioni rilasciate, tuttavia, pare che nella vita della Pivetti non ci sia un nuovo amore. “Sono prontissima a risposarmi, se qualcuno mi vuole”, ha detto la Pivetti. “Devo trovare un altro pollo. Fatevi avanti, non siate timidi”, ha aggiunto lanciando un appello ai suoi pretendenti.

Simpatica, autoironica, preparatissima e con tantissimi impegni lavorativi, dunque, la Pivetti non chiude le porte all’amore lanciando così un appello per poter trovare un fidanzato.

Veronica Pivetti e la televisione

Attrice, scrittrice e conduttrice. Nel corso della sua lunghissima carriera, Veronica Pivetti si è sempre tuffata in nuove avventure. Recentemente, in tv, ha condotto Amore criminale raccontando le storie di volenza subita dalle donne. Nel corso dell’intervento a “L’autostoppista”, la Pivetti ha anche parlato del suo futuro televisivo.

Alla domanda con chi vorrebbe condurre un programma, la Pivetti ha risposto: “Con una persona intelligente. Anche il fascino dipende dall’intelligenza”. Per lei, dunque, arriverà un nuovo impegno televisivo? Al timone della prossima edizione di Amore Criminale, come rivela in anteprima TvBlog, non ci sarà più Veronica Pivetti. Al suo posto, infatti, ci dovrebbe essere Claudio Amendola. Dopo le conduttrici Barbara De Rossi, Asia Argento, Luisa Ranieri, Camila Raznovich e Veronica Pivetti, dunque, toccherà ad un uomo raccontare le storie di Amore criminale. La Pivetti tornerà comunque in tv con un nuovo progetto?

