Vertonghen al Napoli?/ Calciomercato news: azzurri per il difensore del Tottenham

Si guarda anche alle offerte dall’estero per il calciomercato invernale dei partenopei e anzi nelle ultime ore è forte la voce che proviene dall’Inghilterra riguardo un possibile approdo di Jan Vertonghen al Napoli già nella finestra di contrattazioni di gennaio. Secondo infatti quanto riportato oggi dal The Telegraph, il Tottenham, che detiene il cartellino del difensore centrale dal 2012 avrebbe ben in mente di cedere lo stesso belga in questa sessione di mercato, prima di essere costretto a cederlo a parametro zero a giugno. Ecco quindi che il club starebbe ben spingendo in tal senso e vedrebbe nel Napoli (che già lo aveva cercato anche anni fa) il club in prima linea per ottenere i servigi dello stesso Vertonghen (che avrebbe già incassato il favore dello stesso Gennaro Gattuso).

CALCIOMERCATO NAPOLI, LA CONCORRENZA DELL’AJAX

Pure però il Napoli potrebbe non essere l’unica destinazione possibile per Vertonghen in questa finestra di gennaio di calciomercato. Sempre secondo i tabloid inglesi, il difensore degli Spurs potrebbe anche fare clamoroso ritorno all’Ajax, club che lo ha lanciato tra i grandi e da cui è stato prelevato dal club inglese proprio nel lontano 2012, dopo una militanza tra i lancieri durata ben 4 anni. Staremo a vedere quali saranno gli sviluppi di questa possibile trattativa dei campani.

