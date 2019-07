Vescovo esorcizza città dall’elicottero/ Acqua santa sul centro maledetto in Colombia

Troppi omicidi, almeno 50 tra gennaio e maggio scorsi, e anche orribili casi come quello di una bambina di 10 anni torturata, abusata sessualmente e poi uccisa. E’ quanto lamenta il vescovo di San Bonaventura in Colombia, città dove proprio in questi giorni stanno terminando i festeggiamenti per il santo patrono della località. Data la situazione, monsignor Jaramillo, come riporta il sito ChurchPop, ha deciso di praticare un esorcismo di massa. Ricorda un po’ il tentativo di convertire le città di Sodoma e Gomorra prima che si scatenasse l’ira di Dio che le rase al suolo. L’esorcismo però verrà praticato in un modo alquanto bizzarro: un elicottero di quelli usati per spegnere gli incendi, rovescerà letteralmente secchiate di acqua benedetta sulla città e i cittadini. Il monsignore ha spiegato la sua intenzione di volare sopra la sua città versando acqua santa nel tentativo, ha detto, di vedere se si riesce a esorcizzare tutti quei demoni che stanno distruggendo la nostra città in modo tale che scenda la benedizione di Dio e cancelli tutta la malvagità che è nelle nostre strade. A problemi estremi, estremi rimedi.

VESCOVI UNTI CONTRO IL DIAVOLO

“Dobbiamo liberarci del diavolo e vedere se riusciremo a restituire alla città quella tranquillità che ha perso con così tanti crimini, atti di corruzione e tanto traffico di droga” ha detto parlando alla radio locale. Monsignor John Essef, esorcista dello stato di Pennsylvania in America, ha commentato dicendo che se tutti i vescovi mettessero in atto azioni analogo, “il diavolo avrebbe la stessa possibilità che ha una palla di neve all’inferno”, un commento senza dubbio colorito. “Il diavolo” ha aggiunto “ha paura che i vescovi comincino a esorcizzare usando la loro autorità, se davvero si comportassero come è in loro potere, ciò che accadrebbe al regno de male sarebbe sorprendente”. Staremo a vedere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA