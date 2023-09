Veterano nazista delle SS Yaroslav Hunka accolto in aula in Canada/ Applausi anche da Zelensky

Il Parlamento canadese ha reso omaggio a Yaroslav Hunka, veterano ucraino della Seconda Guerra Mondale e successivamente immigrato in Canada. Alla presenza del presidente ucraino Vladimir Zelensky e a quella del primo ministro Justin Trudeau, il presidente della Camera Anthony Rota ha presentato così Hunka: “Abbiamo qui oggi alla Camera dei Comuni un veterano di guerra ucraino-canadese della seconda guerra mondiale che ha combattuto per l’indipendenza dell’Ucraina contro i russi e continua a sostenere la verità oggi. È un eroe ucraino, un eroe canadese e lo ringraziamo per tutto il suo servizio”.

Ron DeSantis: "No all'Ucraina nella NATO"/ "Non farebbe gli interessi degli Stati Uniti"

Yaroslav Hunka, in realtà, è stato altro: un soldato della 14. Waffen-Grenadier-Division der SS conosciuta anche come SS Galizien Division creata da Heinrich Himmler attingendo i “migliori elementi” dal Ukraïns’ka Nacional’na Armija, guidata dal Generale Pavlov Shandruk. La Una era formata dalla SS Galizien Division la UNA e dalla brigata anticarro Вільна Україна (“Ucraina Libera”), in cui erano state inseriti i reparti filo nazisti georgiani e un gruppo speciale di Commando: Otamansʹka spets·hrupa B (Gruppo Speciale B dell’Otaman). Himmler le utilizzava contro i partigiani ucraini e per sterminare gli ebrei in Ucraina e Polonia.

Zelensky: "Abbiamo bisogno di uomini per l'esercito"/ "Chiedo il rimpatrio degli ucraini dall'Europa"

Yaroslav Hunka in Canada per sfuggire alla condanna

Le SS Galizien Division delle quali faceva parte Yaroslav Hunka, hanno commesso numerosi crimini di guerra contro civili ucraini e polacchi, ebrei e partigiani ucraini che combattevano per per la liberazione. I crimini di guerra, documentati anche dalla Commissione di Varsavia dell’Istituto Nazionale per la Memoria, furono innumerevoli: tra questi anche il massacro di Huta Pieniacka dove 1000 civili polacchi furono giustiziati a sangue freddo. A distruggere le SS Galizien Division furono l’Armata Rossa e i partigiani ucraini durante la liberazione di Kiev. Il Generale Shandruk, con circa 200 nazisti ucraini, riuscì a fuggire in Germania. Molti nazisti ucraini migrarono in Canada: tra questi Yaroslav Hunka.

Zelensky pronto ad annunciare all'Onu piano di pace/ “140 Stati lo hanno già approvato”

Il veterano nazista, ospitato e premiato presso il Parlamento canadese, ha fatto storcere il naso a molti. Si tratterebbe di un’operazione mediatica con l’unico obiettivo di rafforzare il sostegno occidentale a Kiev. Ad organizzare l’incontro, la Fondazione Canada-Ucraina – CUF fondata nel giugno 1994 dal Congresso Canadese Ucraino. Tra il 1945 e il 1947 il Congresso Canadese Ucraino riuscì a far arrivare nel Paese i nazisti ucraini che fuggivano per non essere condannati per i crimini contro l’umanità commessi. Anche Yaroslav Hunka giunse così in Canada. Dopo l’ospitata dell’ex SS, alla presenza di Zelensky, è scoppiato un caso mondiale con proteste da parte di innumerevoli associazioni e della comunità ebraica. Rota, del Partito liberale, dopo le polemiche ha chiesto scusa: “La decisione è stata solo mia. Troppo tardi sono venuto a conoscenza di informazioni che mi hanno fatto pentire della scelta”, ha scritto in un messaggio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA