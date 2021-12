Vhelade, chi è?/ Protagonista con il singolo “Uh la la” a Capodanno in musica

Chi è Vhelade?

Vhelade, la giovane cantante nata nel 1985 a Milano, ma da padre zairese e madre sarda, sarà ospite, insieme a tanti altri cantanti, del tanto atteso concerto di Capodanno su Canale 5 il 31 dicembre a partire dalle ore 21. Inizia la sua carriera in televisione per poi avvicinarsi nel suo mondo, quello della musica, fatto di sonorità profonde e travolgenti, proponendo canzoni che raccontano storie intime e personali, cercando, in questo modo di svelare la sua vera personalità e persona in tutto e per tutto. Vhelade ha scritto e cantato diversi singoli, tra cui l’ultimo uscito da pochi mesi “Uh la la” in collaborazione con Mydrama. La giovane cantante sta ottenendo grande successo e popolarità; ha rilasciato una lunga intervista per il numero di Vogue del mese di novembre 2021, parlando di se stessa e della sua innata passione per la musica, per la danza e per questo mondo artistico, creativo e stimolante. La sua è una musica composta da stili differenti, derivanti dai suoi gusti musicali, classici e intramontabili come Lucio Battisti, Miles Davis, Michael Jackson uniti alle sue origini e sonorità afrosarde, contaminate a loro volta dalle sue altre passioni, ovvero la musica elettronica il soul e l’hip hop.

Vhelade e il successo di “Uh la la”

Vhelade ha pubblicato il suo primo album nel 2017 ricco di vissuti personali ed esperienze da lei attraversate e raccontate nei brani che fanno parte di questa raccolta; una sorta di viaggio dentro se stessa e dentro la sua personalità. Oltre ad essere una cantante è apprezzata anche come attrice, lavoro e passione che continua a svolgere e a seguire saltuariamente. Per quanto riguarda Uh la la, il brano esprime la volontà di stare bene, di lasciarsi dietro i momenti negativi, gli amori finiti per il desiderio di vivere il presente al meglio e ottenere una volta per tutta il raggiungimento dei propri desideri. Come già detto precedentemente, Vhelade ha iniziato la sua carriera come cantante nel 2004 in televisione nel programma Markette di Piero Chiambretti; dopo aver collaborato con lui per anni inizia ad avere totalmente un’autonomia a livello artistico riproponendo inizialmente cover di grandi brani internazionali e successivamente proponendo i suoi brani e i suoi testi. Vhelade, quindi, la ritroveremo su Canale 5 a partire dalle 21 il 31 dicembre per aspettare insieme la mezzanotte e festeggiare l’inizio del 2022.

