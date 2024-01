Via Poma, Simonetta Cesaroni e i sospetti su Vanacore/ Avv. Coppi: “Nuovo processo mediatico, inaccettabile”

L’avvocato Franco Coppi, legale che difese Raniero Busco dall’accusa di aver ucciso la fidanzata Simonetta Cesaroni in via Poma nel 1990, torna sul giallo romano a poche ore dall’ennesimo sisma che, abbattendosi sulle cronache, ha riportato in testa un cognome noto nel caso: Vanacore. Poche ore fa, il quotidiano Repubblica ha citato una presunta informativa dei carabinieri ai pm in cui si indicherebbe come sospettato dell’omicidio il figlio di PietroVanacore, cioè dell’ex portiere dello stabile in cui Simonetta Cesaroni lavorava e fu assassinata e che, dopo essere stato indagato e prosciolto, morì suicida ribadendo la sua estraneità al delitto.

Oggi è il nome del figlio, Mario Vanacore, a occupare parte delle rinnovate ombre sul mistero, ma lui si difende a margine della richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Roma. Per i magistrati non ci sarebbe alcun elemento a suo carico, come ha sottolineato l’avvocato Coppi ai microfoni de La Stampa, e si tratterebbe “ipotesi e suggestioni” incapaci di rendere superabili “le forti perplessità sulla reale fondatezza del quadro ipotetico tracciato“: “Se il pubblico ministero chiede l’archiviazione – ha precisato Coppi – significa che ci troviamo di fronte al nulla, perché se ci fosse uno spiraglio di prove avrebbe deciso diversamente. L’accusa ritiene che non ci siano elementi che giustifichino indagini. Probabilmente non si andrà oltre, ma intanto si sta consumando il più pericoloso dei processi, quello mediatico: nome, cognome, foto, è una cosa inaccettabile” perché, ha spiegato il legale, si è innescata una macchina perversa e incontrollabile che si muove come un tritacarne, meccanismo nel quale già Raniero Busco precipitò prima di essere definitivamente riconosciuto innocente. Oggi quella macchina ruota attorno al figlio di Pietro Vanacore, che ribadisce allo stesso quotidiano di non aver nulla a che fare con l’uccisione di Simonetta Cesaroni.

“Molto amareggiato e provato“. Così si definisce Mario Vanacore, ai microfoni de La Stampa, a margine delle nuove ombre che hanno invaso le cronache relativamente alla sua posizione nel giallo irrisolto di Simonetta Cesaroni. Una posizione che fu già vagliata e archiviata, esclusa in sede di prima indagine, e che ora torna in scena perché considerata di interesse, secondo Repubblica, in una informativa dei carabinieri alla Procura che quest’ultima avrebbe in sostanza ritenuto priva di elementi concreti. Per questo, i pm capitolini avrebbero già chiesto di archiviare.

Il figlio di Pietro Vanacore, difeso dall’avvocato Claudio Strata, respinge ogni sospetto. “L’assassino di Simonetta Cesaroni – ha dichiarato il legale in un commento riportato dall’Ansa – non l’hanno trovato neanche questa volta. Abbiamo chiesto di perseguire chi specula. Quello che troviamo grave è uscire con ‘Ecco il colpevole, ecco l’assassino‘. Dopo 33 anni credo che la magistratura abbia fatto tutto il possibile per individuare il colpevole, però non si può puntare sempre sulle stesse persone, è ora di lasciarli in pace“. “È assurdo che vogliano chiudere la storia in questo modo, ‘forse è stato Mario Vanacore, ma non abbiamo le prove‘ – ha dichiarato il figlio del portiere –. La nostra vita è segnata“. Vanacore ha aggiunto inoltre di aver visto Simonetta Cesaroni soltanto una volta, quando era già morta.











