Viaggio nella grande bellezza: il Quirinale/ I segreti della casa del Presidente della Repubblica

Questa sera su Canale 5 in prima serata andrà in onda la prima visione assoluta di Viaggio nella Grande Bellezza: Il Quirinale, un docu-evento con una guida d’eccezione: Cesare Bocci e Cesara Buonamici. Nei giorni cruciali per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica il programma sarà dedicato interamente alla residenza ufficiale del Capo dello Stato con i suoi tesori artistici, la sua storia e tutti i suoi personaggi.

Storia del Palazzo Quirinale/ Un gioiello dei maestri dell'arte: da Fontana a...

Cesare Bocci nel corso del suo percorso incontrerà tutti coloro che lavorano al Quirinale alla ricerca di aneddoti e testimonianze sulla vita quotidiana di Palazzo lasciandosi andare anche al ricordo di alcuni dei dodici Presidenti del passato. A raccontare aneddoti e storie particolari sul Quirinale ci saranno molti ospiti d’eccezione come Giovanni Grasso, portavoce del Presidente della Repubblica, il Colonnello Luciano Magrini e il comandante del reggimento Corazzieri.

Cesare Bocci vs Mediaset/ Gf Vip al posto di Meraviglie: il post polemico

Viaggio nella Grande Bellezza: Il Quirinale, Cesare Bocci racconta i segreti della casa del Presidente della Repubblica

Viaggio nella Grande Bellezza: il Quirinale racconterà la storia del luogo costruito nel 1573 ed è uno dei più importanti palazzi della capitala alla cui costruzione e decorazione hanno lavorato numerose personalità dell’arte come Domenico Fontana, Alessandro Specchi, Ferdinando Fuga e Guido Reni.

All’interno della puntata con lo storico dell’arte Marco Lattanzi e il direttore tecnico dei Giardini del Quirinale Mauro Piacentini verrà dato anche uno sguardo approfondito sulle bellezze artistiche di questo palazzo. La puntata di Viaggio nella Grande Bellezza sullo speciale Quirinale andrà in onda questa sera su Canale 5 in prima serata e sarà disponibile in streaming e on demand sul sito Mediaset.

Daniela Spada, moglie Cesare Bocci/ Il tumore e lo splendido valzer a Ballando

© RIPRODUZIONE RISERVATA