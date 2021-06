Viaggio nella grande bellezza, Le storie/ Anticipazioni: I Windsor, Elisabetta II e il Principe Filippo

Viaggio nella Grande Bellezza – Le storie: anticipazioni e diretta puntata 10 giugno

Giovedì 10 giugno, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con Cesare Bocci e le nuove puntate del programma d’informazione “Viaggio nella grande bellezza – Le storie”. L’attore, per cinque prime serate, guiderà i telespettatori in un viaggio dedicato alle dinastie reali. Tra Roma e la Villa Reale di Monza, Cesare Bocci racconta la storia di re e regine, principi e principesse svelando usi e costumi di un mondo che, da sempre, ha affascinato il mondo. Con semplicità ed eleganza, Cesare Bocci, da sempre volto amatissimo dal pubblico italiano, racconta la vita e le emozioni di personaggi storici che hanno dettato usi e costumi. Viaggio nella grande bellezza è un programma registrato che si avvale di tecniche di ripresa di ultima generazione regalando ai telespettatori delle riprese mozzafiato. Quali famiglie reali saranno protagoniste delle cinque puntate di Viaggio nella grande bellezza?

I Windsor protagonisti di Viaggio nella Grande Bellezza

Non solo la vita di corte, ma anche l’amore, le passioni e come vivono la vita di coppia le famiglie reali? Cesare Bocci le passioni, i contrasti, i lutti, i tradimenti e i grandi amori che hanno caratterizzato la storia delle grandi famiglie reali. Spazio, quindi, alla grande storia d’amore di Elisabetta II e del Principe Filippo. E poi ancora il Principe Carlo e Lady Diana; il Principe William e Kate Middleton. Senza dimenticare Umberto I, Margherita di Savoia e la Bella Bolognina; Grace Kelly e Ranieri di Monaco; lo Scià di Persia e Sorāyā Esfandiyāri Bakhtiyāri; Felipe di Borbone e Letizia Ortiz. A raccontare aneddoti sulle Famiglie Reali attraverso le loro testimonianze saranno Alfonso Signorini, Enrica Roddolo, Flaminia Bolzan, Eva Ravnbol e Cesara Buonamici.

