Victoria Beckham, via il tattoo di David Beckham/ É il segno di un crisi tra coniugi?

Victoria Beckham cancella le iniziali del marito David Beckham dal corpo? Il sospetto web

Possono dirsi una delle coppie di risonanza International più amate nel mondo, Victoria Beckham e David Beckham, tanto che c’é chi ora tra i rispettivi fandom dei coniugi celeb teme l’inizio di una crisi matrimoniale dei beniamini. Il sospetto funesto su una rottura coniugale annunciata per i Beckham nasce nel web, tra gli utenti comuni e vip, a margine di un post promozionale in cui Victoria Beckham prova pubblicamente la texture di un rossetto targato il brand di sua gestione, Victoria Beckham Beauty. Un video dove trapela il curioso particolare che vedrebbe essere quasi del tutto cancellato dal polso della storica Spice girls il tattoo con le iniziali del marito vippone, David Beckham.

Che la popstar cardine del pop anni ’90 sia giunta alla scelta di farsi rimuovere il tatuaggio indelebile ispirato al marito per una mera scelta aestethic? Chi può dirlo, se non la diretta interessata, che, incalzata dal web in queste ore in cui é in fermento il sospetto che sia giunta l’ora della fine nella storia tra lei e David Backam, sembra trincerarsi in un silenzio mediatico tombale.

Victoria Beckham nel mezzo di una famiglia divisa

Nel frattempo, inoltre, come se non bastasse per gli esperti e amanti del gossip International Victoria Beckham é al centro dell’attenzione mediatica anche per i dissapori con la nuora Nicola Peltz, in seguito ad una questione “di stile e style”. Si parla di tensioni tra Victoria Beckham e sua nuora Nicola Peltz, moglie del primogenito dell’imprenditrice, Brooklyn. Secondo quanto riferiscono i tabloid infatti tra le due donne ci sarebbe del livore, legato anche ad un retroscena della fase dei preparativi delle nozze di Beckham junior.

Intervistata dal magazine Variety, l’attrice riferisce che i dissapori con la suocera Victoria sarebbero esplosi per la scelta dell’abito nuziale da indossare per il giorno fatidico del matrimonio, occasione in cui la figlia dell’investitore miliardario Nelson Peltz sceglie di indossare un abito stilizzato Valentino, scartando quindi di fatto l’alternativa di una mise griffata Victoria Beckham. “L’avrei indossato, lo volevo davvero, ma pochi mesi dopo, Victoria si è resa conto che il suo atelier non era in grado di portare a termine il lavoro- dichiara dal suo canto la sposa, smistando la responsabilità dell’ardua scelta ad una sedicente indisponibilità dell’atelier di Victoria- quindi ho dovuto scegliere un altro vestito. Victoria non mi ha detto che non potevo indossare un suo abito e io non ho detto che non volevo indossarlo. È lì che è iniziato il chiacchiericcio”.

Pare quindi che sia in corso una guerra fredda tra le due donne, con la primadonna Beckham che per il gossip si sarebbe indispettita verso la nuora per le dichiarazioni rilasciate sulla questione di style e stile familiare, che potrebbe per molti versi compromettere la sua reputazione di donna, popstar e imprenditrice nonché stilista di Victoria.











