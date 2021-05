Victoria canta ‘Growing Up Is Getting Old’/ Video, la piccola Adele per la Bulgaria

Victoria Georgieva è la cantante rappresentante della Bulgaria all’Eurovision Song Contest 2021 con il brano ‘Growing Up Is Getting Old‘. Una romantica ballad quella presentata in gara dalla giovanissima interprete bulgara che ha collaborato con Maya Nalani, Helena Larsson e Oliver Björkvall. Il singolo fa da apripista all’EP dal titolo “A little dramatic” composto da sei brani. La scelta finale è caduta proprio sulla ballad come ha raccontato l’interprete: “è stata una decisione molto difficile. Sono contenta che BNT, Ligna e il mio team siano totalmente uniti su questa scelta. Il vostro feedback sulle canzoni ci ha aiutato molto.

Ci ha aiutato anche l’opinione di esperti di musica e televisione di tutta Europa. Forse per me, scegliere tra le mie sei canzoni è stata la più difficile. Ognuna di loro è molto speciale per me. Ma quando abbiamo dovuto scegliere tra le due canzoni con il maggior sostegno da parte degli spettatori e degli esperti – Imaginary Friend e Growing Up Is Getting Old- sapevo quale canzone avrei cantato con tutto il cuore e l’anima sul palco di Rotterdam”.

Chi è Victoria Georgieva di Growing Up Is Getting Old

Ma chi è Victoria Georgieva di Growing Up Is Getting Old dell’Eurovision Song Contest 2021? Classe 1997, Victoria è nata il 21 settembre a Varna, una città della Bulgaria che si affaccia sul Mar Nero. Fin da ragazzina dimostra di avere una grandissima passione per la musica; giovanissima, infatti, si iscrive allo studio musicale “Angel Voices” e poco dopo inizia a collaborare con Tenny Omede, un cantante molto noto nella sua terra. La cantante si mette in gioco partecipando ai provini di X Factor Bulgaria, ma viene scartata per ben tre volte per via della sua giovane età. Nel 2015 alla quarta selezione la cantante viene scelta diventando a tutti gli effetti una delle concorrenti di X Factor dove si fa conoscere ed apprezzare per il suo talento e la sua voce cristallina.

Proprio la sua voce le fa conquistare un soprannome prestigioso: piccola Adele bulgara. Nonostante ciò però Victoria viene eliminata durante la nona serata del talent show musicale per lo stupore generale visto che tutti si aspettavano di vederla in finale. La “sconfitta” di X Factor Bulgaria però è solo l’ennesimo monito per la cantante a proseguire il suo percorso nella musica. Nel 2016, infatti, pubblica il suo primo singolo dal titolo “Nishto Sluchayno” collaborando con Niky Bakalov e Venzy e poco dopo pubblica “Nezavăršen Roman” e “Čast ot Men”. Nel 2019, invece, pubblica il singolo “I Wanna Know” aprendosi così al mercato internazionale.



