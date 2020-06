Victoria è la nuova fidanzata di Javier Rojas/ Web contro l’ex di Amici: “E Talisa?”

Se le sue doti da ballerino sono state argomento di discussione tra i professori della scuola di Amici, i gossip sul conto di Javier Rojas hanno fatto discutere il web. Il ballerino si è certo distinto per il suo talento ma anche per i molteplici flirt e amori che gli sono stati additati nel corso della sua avventura nella scuola di Canale 5. Prima fidanzato con Solvei Jenselme, il ballerino avrebbe poi chiuso la storia con la fotografa per avvicinarsi a Talisa Ravagnani, conosciuta proprio durante la sua avventura ad Amici. Sembrava infatti essere nata una storia, questo fino a quando la ballerina è stata eliminata al serale e ha dovuto lasciare anche la casetta nella quale era scoccato il primo bacio con Javier. Una volta finito amici tanti fan hanno iniziato a chiedersi che ne fosse stata della loro storia; la risposta arriva oggi.

Javier Rojas, altro che Talisa: la nuova fidanzata è Vittoria ma il web si infiamma!

La storia con Talisa non ha avuto alcun seguito e la conferma arriva in alcuni scatti e video postati su Instagram da Javier Rojas. Il ballerino, reduce anche dall’avventura ad Amici Speciali, si è infatti mostrato al fianco di un’altra ragazza: un’affascinante mora che si chiama Victoria. Entrambi hanno postato su Instagram lo stesso scatto con la didascalia “a volte capita” e un cuoricino, quasi come ad annunciare ufficialmente la loro relazione. Ma il web non sembra aver apprezzato questo annuncio del ballerino. Tanti, infatti, i commenti negativi nei suoi confronti. Da chi chiede “E Talisa? L’hai già dimenticata?” A chi invece ironizza: “A volte capita? A te capita ogni mese Javier!”

Visualizza questo post su Instagram 🖤 a volte capita Un post condiviso da J a v i 🦖 (@javiufficiale) in data: 16 Giu 2020 alle ore 7:59 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA