Victoria Pennington, l’ex moglie Pasquale Laricchia/ Accuse maltrattamenti: “Ti sentivi un Dio in Terra”

Victoria Pennington ha puntato il dito contro l’ex Pasquale Laricchia, per via di presunti maltrattamenti ricevuti durante la loro relazione. E di cui non le avrebbe mai chiesto scusa. I due si sono conosciuti durante la terza edizione del Grande Fratello e a quanto pare l’amore fra loro è stato più che turbolento. “Nei cinque anni della nostra storia non mi hai rispettato affatto”, scrive lei in seguito allo scandalo che ha travolto anche Laricchia, per aver riso alle frasi sessiste di Salvo Veneziano. “Come fai a dimenticare che mi hai maltrattato?”, aggiunge. Da quanto emerso dalle parole della Pennington su DipiuTV, sembra che Pasquale fosse molto geloso dell’ex ragazza, che avrebbe controllato su tutti i fronti. “Non potevo fare un passo senza dirtelo, non potevo uscire con le amiche perchè eri geloso. All’inizio, sopportavo, perchè ti amavo, perchè speravo che cambiassi, perchè ero giovane, inesperta e perchè, emigrata dall’America, non avevo alcun punto di riferimento oltre te”, continua, “ti sentivi un Dio in Terra, praticamente mi trattavi come un oggetto”. Parole più che dure che si riferiscono agli anni precedenti al 2005, quando i due si sono lasciati e lei è tornata in America, dove si è sposata con il secondo marito.

DOPO LA ROTTURA, “IL FANTASMA DI PASQUALE MI TORMENTAVA”

Victoria Peddington ha già detto la sua sulla fine della sua relazione con Pasquale Laricchia e di certo le sue parole non sono passate inosservate. L’ex gieffino ha infatti deciso di rispondere alla sua ex, rivelando di aver fatto querela nei suoi confronti già 15 anni fa e smentendo su tutta la linea l’accusa di violenza. “Se vuoi ti porterò i messaggi del 2015, dove lei mi chiedeva se la mia vita procedesse bene… poi nel 2020 dice queste cose? Se è andata dalla Polizia? E dove sono i documenti?”, ha dichiarato nella scorsa puntata di Live – Non è la d’Urso. I due torneranno ad essere protagonisti anche nell’appuntamento di oggi, domenica 2 febbraio 2020: emergeranno altre verità? “Dopo l’ennesimo litigio, in preda alle lacrime, ho preparato una valigia e ho preso il primo aereo per gli Stati Uniti”, ha dichiarato in passato la Peddington a DipiuTV, parlando della fine della sua relazione con il personal trailer. “Ho piantato tutto: Pasquale e la carriera televisiva.”, ha aggiunto, “Sono tornata a casa decisa a cominciare da zero, ma non ci sono riuscita. Il fantasma di Pasquale mi tormentava, e non perché fossi ancora innamorata di lui, ma perché non riuscivo a dimenticare i momenti drammatici della nostra storia, gli scontri. Ero provata psicologicamente”. Dichiarazioni che risalgono ad appena quattro anni fa e che ci svelano il pensiero di Victoria, quanto i suoi rapporti con l’ex fidanzato non fossero buoni già allora.

