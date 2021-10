Victoria Romanova, sposa dell’ultimo Romanov/ “Mi sono convertita e ho cambiato nome”

Victoria Romanova, alias Rebecca Virginia Bettarini, è colei che ha sposato lo scorso 1° ottobre l’ultimo erede degli zar di Russia, il granduca George Mikhailovich Romanov. Nel pomeriggio odierno, la donna è intervenuta in collegamento audiovisivo nel corso della trasmissione di Rai Uno “Oggi è un altro giorno”, condotta da Serena Bortone. Immediatamente, le è stata posta una domanda sulla sua conversione religiosa: “Quando si cambia religione si modifica anche il nome. Bisognava dare una nuova vita a questa fase e quindi abbiamo scelto Victoria perché la mia bis-bisnonna si chiamava così, al pari di quella di mio marito: ci conosciamo già da tempo, avevamo molti amici in comuni. Ho sposato l’erede dell’ultimo zar”.

Myriam Catania e Quentin Kammermann/ Lei: "Ci separiamo ogni due giorni"

La neosposa ha confessato che né lei, né il suo coniuge si attendevano di avere così tanta attenzione mediatica da parte del mondo: c’erano 2mila persone in chiesa, 500 al ricevimento e la notizia ha fatto davvero il giro del pianeta.

VICTORIA ROMANOVA: “LE BOMBONIERE DEL MIO MATRIMONIO ERANO VARIE”

Le bomboniere del matrimonio fra Victoria Romanova e l’ultimo erede Romanov erano varie, come ha confermato la diretta interessata in collegamento dalla capitale russa, Mosca: alcune erano portafogli con le loro iniziali fatti dalla zia di suo marito, altre erano uova (simbolo tipico della Russia). “Mia suocera? Il suo nome all’anagrafe è Maria, ma io la chiamo granduchessa, così come mio marito chiama mio padre ‘ambasciatore’: rispettiamo questi ruoli, negli ambienti aristocratici è buona norma”.

ALBA PARIETTI/ "Giuseppe Lanza di Scalea? Gli voglio ancora bene, era un principe"

I festeggiamenti dopo le nozze sono durati per ben due giorni, mentre al banchetto era tutto buonissimo, torta compresa: “Così mi hanno detto, io non posso dare conferma, perché non ho mangiato veramente nulla”.

LEGGI ANCHE:

Alba Parietti ricorda Giuseppe Lanza di Scalea/ "Viverti è stato un privilegio"

© RIPRODUZIONE RISERVATA