Video, beve “acqua sacra” per mostrare che non è inquinata/ Premier Punjab ricoverato

Il primo ministro del Punjab si trova ricoverato in ospedale per un’infezione. Bhagwant Mann, primo ministro del Punjab, si è recato nell’ospedale Indraprastha Apollo a Delhi per un forte mal di stomaco che lo aveva colpito nella nottata di martedì, mentre si trovava nella sua residenza a Chandigarh, in India. Il suo malessere è stato tenuto segreto fino a questo momento, dato che il primo ministro era stato ricoverato d’urgenza nella capitale indiana senza la presenza del suo intero staff di sicurezza.

Bhagwant Mann è stato trasportato in aereo dalla sua residenza fino all’ospedale, dove sono stati svolti accertamenti e test medici per capire la causa dell’improvviso mal di stomaco. Il suo ricovero non è ancora stato confermato dall’Ufficio del primo ministro, sebbene alcune fonti dell’agenzia ANI confermino che Mann stia bene e stia già programmando i prossimi incontri e impegni. All’origine dell’improvviso malessere sembra esserci la visita del primo ministro nella città di Sultanpur Lodhi. Qui, Mann si è recato al sacro ruscello Kali Bein, di cui avrebbe bevuto un bicchiere d’acqua per dimostrare che le acque erano sane e pulite.

Primo Ministro del Punjab ricoverato dopo aver bevuto da fiume sacro

Nella giornata di domenica scorsa, il primo ministro Mann si era recato a Sultanpur Lodhi per partecipare alle celebrazioni in occasione del ventiduesimo anniversario della pulizia del ruscello Kali Bein. Nel corso dei festeggiamenti, Mann ha piantato un alberello lungo le rive del corso d’acqua sacro e avrebbe quindi bevuto un bicchiere delle acque del Kali Bein. Pochi giorni dopo il primo ministro è stato colto dall’improvviso malore, dovuto a un’infezione che si era manifestata con il mal di stomaco accusato martedì sera.

Già nella giornata di mercoledì, Mann sembra essere tornato attivo su Twitter dove si è congratulato con le forze di polizia del Punjab per aver portato a termine con successo un’operazione contro due criminali coinvolti nell’omicidio di Sidhu Moosewala, un cantante divenuto figura di spicco della politica. Già da ieri, giovedì 21 luglio, il primo ministro del Punjab dovrebbe aver ripreso a svolgere il suo incarico tornando alla normalità dopo il ricovero.

PR Stunt Fails: Punjab’s Chief Minister #BhagwantMann drinks polluted water to prove that it’s clean & suitable for consumption; now admitted to Hospital with a stomachache.#Punjab

pic.twitter.com/k367QF7Djg — Aman Verma (@AmanVerma_India) July 21, 2022













