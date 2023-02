VIDEO CLIP UFFICIALE “EGOISTA” DI SHARI/ Canzone Sanremo 2023, atmosfera noir

IL VIDEO CLIP UFFICIALE DELLA CANZONE “EGOISTA” DI SHARI, SANREMO 2023

Disponibile su tutte le piattaforme il brano di Shari “Egoista” presentato in gara a Sanremo 2023 corredato anche dalla pubblicazione del video clip ufficiale. La cantante si è dichiarata molto soddisfatta della sua partecipazione al festival, nonostante le velate critiche che hanno sottolineato come la sua prima esibizione fosse stata un po’ sotto tono e quasi “impacciata” rispetto alle aspettative.

Shari ha comunque consolidato il suo stile, sia vocale che musicale, spaziando dal pop al soul con un tocco “urban”. E grazie anche alla partecipazione di Salmo alla sua esibizione della serata cover, ha dimostrato di avere la grinta necessaria per affermarsi nel panorama musicale italiano dei giovanissimi.

VIDEO CLIP UFFICIALE “EGOISTA” CANZONE DI SHARI:

A proposito del brano “Egoista”, Shari ha raccontato che si tratta di una canzone che ha segnato una svolta, una sorta di risveglio dopo un periodo di blocco. “Da un po’ di tempo ero bloccata, non riuscivo a scrivere, poi all’improvviso le parole sono uscite da sole. Mia sorella mi ha dato la carica che mi serviva per farlo ascoltare anche in studio. È piaciuto molto, lo abbiamo prodotto ed è diventata la canzone che presto ascolterete tutti. Sono molto legata a questo brano perché mi ha risvegliata”.

Il video ufficiale è ambientato in un teatro vuoto, nel quale si intravede poi alla fine un solo spettatore con il biglietto in mano. L’atmosfera è moderna e raffinata, a tratti quasi “noir“, e la cantante con la sua voce è l’assoluta protagonista mentre si muove tra le poltroncine vuote, in un contrasto anche di colori tra oro e velluto rosso del teatro ed il look bianco e nero dell’artista.

