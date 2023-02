VIDEO CLIP UFFICIALE FURORE DI PAOLA E CHIARA/ Canzone Sanremo 2023, retrò ma fresco

IL VIDEO CLIP UFFICIALE DELLA CANZONE “FURORE” DI PAOLA E CHIARA, SANREMO 2023

Il ritorno di Paola e Chiara sul palco di Sanremo, è stato sicuramente caratterizzato dalla grande accoglienza positiva di pubblico e stampa. Una reunion molto apprezzata che gli storici fan delle sorelle Iezzi, abituati a sonorità dance e ritmi ballabili.

“Furore” è ora uscito anche in versione digitale e corredato da video clip ufficiale in pieno stile disco, scintillante e coreografico. Paola e Chiara inoltre hanno annunciato tre prossimi esclusivi eventi musicali ad aprile a Roma e Milano si esibiranno dal vivo con :”PAOLA & CHIARA PER SEMPRE“.

VIDEO CLIP UFFICIALE “FURORE” CANZONE DI PAOLA E CHIARA: ATMOSFERA DA ANNI 70

Il video ufficiale di Furore di Paola e Chiara è una perfetta immagine delle atmosfere da discoteca anni 70. Battiti di energia, luci stroboscopiche, led, paillettes e vestiti luccicanti fanno da contorno a coreografie che accompagnano le note travolgenti del pezzo. Questo singolo, consacra il duo nell’essere portavoce di un genere pop dance raffinato, retrò ma fresco e frizzante allo stesso tempo che sembrava essere stato dimenticato.

Come hanno sottolineato anche i fan sui social dopo l’esibizione, Paola e Chiara rappresentano una ventata di leggerezza che forse a Sanremo quest’anno era mancata. Anche il video è un tributo alla carriera delle due sorelle, ormai diventate immagini iconiche anche per quanto riguarda il look sia per gli abiti che per il makeup. Tutto sempre studiato alla perfezione e curato nei minimi dettagli. Ottima anche la scelta di inserire come “guest star” l’attrice italiana Simona Tabasco, diventata ormai famosa in tutto il mondo dopo la partecipazione alla seconda stagione della serie tv americana “The White Lotus“.

