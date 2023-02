VIDEO CLIP UFFICIALE “MOSTRO” DI gIANMARIA/ La canzone di Sanremo 2023

IL VIDEO CLIP UFFICIALE DELLA CANZONE “MOSTRO” DI gIANMARIA, SANREMO 2023

Dopo il successo dell’esibizione d’esordio sul palco dei “big” di Sanremo 2023, durante la quale Gianmaria ha potuto confermare di essere una tra le promesse più interessanti del panorama giovani, è uscito anche il video clip ufficiale di “Mostro“. Una clip che illustra l’essenza della canzone stessa e del testo molto intimo ed autobiografico del giovane cantante.

L’annuncio dopo Sanremo è anche quello di un tour ufficiale per gIANMARIA; che partirà a maggio da Bologna e toccherà tutte le principali città italiane. Il festival inoltre ha rappresentato un ottimo biglietto da visita per il suo ultimo lavoro discografico che si intitola proprio “Mostro“, come la canzone che ha presentato in gara. Sia il video ufficiale che l’album sono già disponibili online.

VIDEO CLIP UFFICIALE “MOSTRO” CANZONE DI gIANMARIA:

Il video clip ufficiale di “Mostro“, collega subito le immagini al testo della canzone. Ambientato nella natura, a tratti una pianura spoglia, a tratti invece in un bosco, dove il protagonista è proprio gIANMARIA, che interpreta il grido della solitudine nell’analisi della sensazione di non sentirsi abbastanza, e la necessità di ritrovarsi e capirsi. Un video molto intimo che entra nella mente del cantante, che si immagina anche alla fine mentre abbraccia quella parte nascosta di sè che si era persa.

Una dualità di immagini che fa emergere la fragilità, espressa anche con il simbolismo delle piume bianche che cadono dal cielo, unita alla forza del gridare “Ma che mi sono perso?”, sbloccandosi in una corsa liberatoria. Musicalmente parlando “Mostro” è un brano molto internazionale, spaziando dal pop all’elettronica con un cantato a metà tra il melodico e il parlato stile hip-hop ed un tocco inglese che rende la canzone molto orecchiabile. Pronta sicuramente per scalare le classifiche degli ascolti sulle piattaforme web e visualizzazioni su YouTube.

