VIDEO CNBC/ Snam e Alverà hanno un “ruolo monumentale“ nella transizione energetica

L’amministratore delegato di Snam, Marco Alverà, ha un “ruolo monumentale” nella green industry. Ad affermarlo è Karen Tso, giornalista e anchor di punta di Cnbc, durante un’intervista al manager in occasione della presentazione dei risultati 2020 di Snam.

Alverà è stato intervistato nel programma “Squaw Box Europe” dell’emittente televisiva americana, sottolineando il positivo andamento della società nell’anno appena trascorso – nel quale la sua azienda ha completato tutti i progetti in programma per il quattordicesimo anno consecutivo -, l’impegno nei gas rinnovabili e l’obiettivo di raggiungere le zero emissioni nette di anidride carbonica al 2040, con dieci anni di anticipo rispetto a gran parte delle aziende del settore.

