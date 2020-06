Video incidente Alex Zanardi, cos’è successo?/ Ricostruzione “assolve” autista camion

Sono ore concitate in cui tutti attendono con ansia di capire quante gravi siano le lesioni riportare dal campione Alex Zanardi e se anche questa volta si rialzerà in piedi e tornerà a sorridere. L’Italia tiene il fiato sospeso mentre le prime novità sulla ricostruzione dell’incidente lasciano pensare che sia tutta colpa del destino e che l’autista del mezzo pesante finito in tutte le foto e nei primi video arrivati dal luogo dell’incidente, sia “innocente”. Lo scenario dove si è consumato il dramma è la provinciale 146 nel tratto che da Pienza scende verso San Quirico d’Orcia e Montalcino, è stato proprio in uno di questi tornanti che, poco le 17, ad una velocità tra i 45 e i 50 chilometri all’ora, il fuoriclasse in corsa per una staffetta di beneficenza, ha spinto al limite la sua handbike perdendone così il controllo in curva.

IL VIDEO DELL’INCIDENTE DI ALEX ZANARDI

A confermarlo è lo stesso Mario Valentini, ct nazionale del paraciclismo, che a La Repubblica spiega: “Era una giornata di sole, l’asfalto non era bagnato, eravamo a pochi chilometri dalla fine.. l’autotreno stava dalla parte sua, è stato Alex che ha sbagliato, si è imbarcato (ribaltato)”. Clicca qui per sentire l’intervista integrale. Secondo il suo racconto Alex Zanardi parlava ancora dopo l’incidente ma non sa poi come si sono evolute le sue condizioni sull’ambulanza e prima dell’intervento alla testa a cui è stato sottoposto “un intervento neurochirurgico e maxillo-facciale a causa del grave trauma cranico riportato”. Il primo video arrivato sui social è relativo ai momenti successivi all’incidente in cui si vede la sua handbike a terra proprio vicina al camion con cui sarebbe andato a collidere dopo aver perso il controllo del mezzo.

Ecco di seguito le immagini condivide da Gianluigi Nuzzi:





