Video/ Maccabi Tel Aviv Villarreal (1-1): highlights e gol. Baena e Pesic!

Maccabi Tel Aviv e Villarreal non si fanno male al Bloomfield dove è in programma il match valevole per la 4^ giornata del gruppo I di Europa League 2020-21 che si conclude sul risultato finale di 1-1. Un punto sicuramente più utile ai sottomarini gialli che mantengono il primato nel girone e tre lunghezze di vantaggio nei confronti degli israeliani che vedono avvicinarsi pericolosamente lo Sivasspor che ha battuto in rimonta il Qarabag per 3 a 2. C’è da dire che gli uomini di Unai Emery non avrebbero mai firmato per il pareggio e sono scesi in campo con l’obiettivo di vincere e rimanere a punteggio pieno. Già a inizio gara Bacca potrebbe sbloccare la contesa se non fosse per la risposta di Tenenbaum che abbassa la saracinesca e concede solamente il corner all’attaccante colombiano. Con il passare dei minuti gli ospiti insistono guadagnando sempre più metri, poi a pochi istanti dall’intervallo Alex Baena trova il modo di gonfiare la rete e portare meritatamente in vantaggio i suoi. Dopo aver limitato i danni nel primo tempo, a inizio ripresa i padroni di casa pareggiano i conti con Pesic che sfrutta una falla della retroguardia avversaria per battere Rulli e rimettere in carreggiata la formazione di Donis, salvata dal palo scheggiato da Gerard Moreno entrato da poco al posto di Kubo. Gli sforzi compiuti dai giocatori del Villarreal non bastano ad aggiudicarsi tutta la posta in palio che le due squadre si spartiscono al triplice fischio di Tiago Martins. La compagine spagnola proverà a qualificarsi per i sedicesimi già la settimana prossima mentre quella israeliana affronterà i campioni dell’Azerbaijan già matematicamente fuori.

IL TABELLINO

MACCABI TEL AVIV-VILLARREAL 1-1 (0-1)

MACCABI TEL AVIV (4-3-3): Tenenbaum; Kandil, Hernandez, Tibi, Saborit; D. Peretz, Glazer (54’ Blackman), Golasa (90’+3’ Davidzada); Cohen (90’+3’ Karzev), Pesic (85’ Rikan), Biton (85’ Yeini). All. Giorgos Donis.

VILLARREAL (4-3-3): Rulli; Pena, Foyth, Funes Mori, Pedraza; Trigueros (63’ Pino), Coquelin, Alex Baena (75’ Iborra); Chukwueze (63’ Parejo), Bacca (63’ Nino), Kubo (63’ Gerard Moreno). All. Unai Emery.

ARBITRO: Tiago Martins (POR).

AMMONITI: 26’ Coquelin (V), 43’ Kandil (M), 73’ Funes Mori (V), 79’ Tenenbaum (M), 89’ Pena (V).

ESPULSO: 89’ Saborit (M) per fallo da ultimo uomo.

RECUPERO: 2’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 45’ Alex Baena (V), 47’ Pesic (M)

