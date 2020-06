Video/ Parma Inter (1-2) highlights e gol: stavolta il finale è nerazzurro (Serie A)

L’Inter scaccia via i fantasmi con una rimonta da batticuore sul campo del Parma. Nel video Parma Inter, i nerazzurri in sofferenza per tutto il primo tempo, dopo il 3-3 interno contro il Sassuolo la squadra di Conte sembra aver perso delle certezze e i Ducali ne approfittano. Gervinho divora il vantaggio a centro area ma si riscatta al quarto d’ora, rientrando in area e fulminando Handanovic. Gol d’autore dell’ivoriano, l’Inter cerca di riversarsi in avanti ma si espone al micidiale contropiede gialloblu, con Kulusevski in stato di grazia. Non lo è invece Cornelius, che al 26′ spreca un grande assist di Gervinho solo davanti a Handanovic ciabattando a lato, poi al 41′ il danese ruba il tempo alla difesa interista ma manda di nuovo fuori d’un soffio. Nella ripresa l’Inter è più ordinata ma il Parma punge ancora. Cambia tutto a 20′ dalla fine con Young, Sanchez e Moses al posto di Eriksen, Biraghi e Candreva, in più tra i nerazzurri Bastoni prende il posto di Godin. L’Inter ritrova freschezza sulle fasce e in 3′ ribalta la partita. Al 39′ guizzo di De Vrij che beffa tutti su sponda di Lautaro. Kucka si fa espellere per proteste e al 42′ Moses scende indisturbato sulla destra e crossa in area dove Bastoni, tutto solo, firma il definitivo 1-2.

Roberto D’Aversa non nasconde l’amarezza per la sconfitta del Parma dopo una partita eccellente: “Prima di venir qui, ho rivisto il match. Credo che Stellini abbia visto un’altra partita. Credo che per le occasioni create il risultato finale non rispecchi la gara. Ci sono state tante occasioni da gol e non solo in ripartenza. Il rammarico è che non siamo stati leali e dovrei insegnare loro il contrario. La malizia a volte ci porta a perdere punti. Da una situazione di calcio d’angolo in cui un nostro giocatore ha avuto in crampo e abbiamo preso gol. Era una giornata in cui qualcuno non era in giornata… Mi riferisco a me stesso”. Nonostante le difficoltà, per il vice di Antonio Conte, Cristian Stellini, la vittoria dell’Inter è meritata: “La vittoria è ampiamente meritata. Abbiamo concesso parecchie occasioni al Parma sapendo che questa è una delle squadre più difficili da affrontare sulle ripartenze. Sono stati bravi, hanno segnato, ma noi abbiamo costruito la gara e avuto tante occasioni. Se andiamo a vedere perché prendiamo gol, in questo momento non è facile avere tutti i giocatori pronti. Anche oggi avevamo due giocatori alla prima partita dopo 3-4 mesi, e questo non è facile per nessuno specie quando affronti gli attaccanti del Parma. In più, nelle prime tre gare avevamo subito 5 gol su 8 tiri in porta, il che non è normale. Dobbiamo analizzare fino in fondo le cose.”

