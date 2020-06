Diretta Parma Inter/ Streaming video tv: nerazzurri a caccia di riscatto (Serie A)

Parma Inter, che sarà diretta dal signor XXXX, si gioca alle ore 21:45 di domenica 28 giugno: siamo arrivati alla 28^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020, e si continua a procedere ad alto ritmo verso la conclusione del torneo. Una partita importante soprattutto per i nerazzurri, scottati da quanto accaduto mercoledì sera: ancora una volta la bestia nera Sassuolo ha sottratto punti fondamentali alla squadra meneghina, pareggiando clamorosamente per 3-3 e facendo scendere l’Inter a 8 punti di distanza dalla Juventus capolista. Lo scudetto si allontana, ma è ancora possibile a patto che adesso i nerazzurri continuino la loro marcia senza queste pause; il Parma invece spera ancora di tornare in corsa per l’Europa League, l’obiettivo è chiaramente difficile ma intanto i ducali hanno ripreso al meglio dopo il lockdown da Coronavirus, pareggiando sul campo del Torino e poi, soprattutto, segnando quattro gol a Marassi per demolire il Genoa. Questo test interno contro la terza forza della classifica sarà importante per testare i reali valori della squadra gialloblu; adesso ci mettiamo ad aspettare la diretta di Parma Inter, nel frattempo possiamo iniziare a fare una valutazione su quelle che saranno le scelte da parte dei due allenatori, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni attese allo stadio Tardini.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Parma Inter sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: appuntamento riservato in esclusiva ai clienti Sky, che potranno seguire la partita di Serie A su Sky Sport Uno o Sky Sport Serie A, rispettivamente ai numeri 201 e 202 del loro decoder. In assenza di un televisore gli abbonati potranno rivolgersi al servizio Sky Go, applicazione che permette la visione della sfida in diretta streaming video e senza costi aggiuntivi, semplicemente utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA INTER

Roberto D’Aversa deve rinunciare allo squalificato Iacoponi per Parma Inter, ma per il resto ha la rosa al completo: nel suo 4-3-3 sarà presumibilmente Dermaku a prendere il posto a fianco di Bruno Alves come centrale, in porta andrà Sepe mentre a destra dovrebbe esserci l’avvicendamento tra Darmian e Laurini, con Gagliolo invece confermato a sinistra. In mezzo al campo Kucka e Kurtic restano favoriti per accompagnare la regia di Hernani, autore di un campionato ampiamente positivo e che può giocare anche come mezzala; Cornelius, reduce da una splendida tripletta, sarà il centravanti con Kulusevski e Gervinho che partiranno dalle corsie esterne. Tegola per Conte, che perde Skriniar per tre giornate: difesa quasi obbligata con Godin, De Vrij e Alessandro Bastoni schierati in linea davanti ad Handanovic, a centrocampo non ce la fa Sensi ma rischiano il forfait anche Brozovic e Vecino. Per il momento dunque si va con la mediana a quattro, inserendo ancora il trequartista (Eriksen) e lasciando la zona nevralgica a Barella e Borja Valero, favorito su Gagliardini. Cambiano le fasce: Candreva e Ashley Young in luogo di Moses e Biraghi (quest’ultimo però ha giocato benissimo mercoledì, e dunque potrebbe anche essere confermato), davanti si rivede dal primo minuto Lautaro Martinez che affiancherà Romelu Lukaku.

QUOTE E PRONOSTICO

Per l’agenzia Snai sono ovviamente i nerazzurri a partire favoriti nel pronostico su Parma Inter: il segno 2 che identifica la loro vittoria vi permetterebbe infatti di guadagnare 1,60 volte la somma che avrete investito, contro il valore di 6,00 che accompagna il segno 1 sul quale puntare per il successo interno dei ducali. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,90 quello che deciderete di mettere sul piatto con questo bookmaker.



