Video porno in insegna luminosa di farmacia/ Milano, passanti increduli: cause ignote

Un video porno è apparso in pieno giorno sull’insegna luminosa di una farmacia di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, accanto alla consueta croce verde che segnala l’esercizio. I passanti, nonché coloro che si trovavano alla fermata del bus, questa mattina sono rimasti increduli (ma anche inevitabilmente incuriositi) alla visione delle scene a luci rosse totalmente decontestualizzate. A diverse ore dall’accaduto, come ricostruito da Il Mattino, nessuno ancora si spiega come ciò sia potuto accadere.

Un errore, certamente. Ma di chi è la colpa? Qualcuno ipotizza persino che si possa essere trattato di un attacco hacker. Al momento non ci sono risposte ufficiali, né la farmacia stessa ha preso posizione in merito alla vicenda. Quel che è certo è che il video, registrato da alcuni passanti, è immediatamente diventato virale sui social network. Il web in tal senso si è diviso: qualcuno condanna aspramente i gestori dell’attività per l’accaduto, mentre qualcuno ci ha riso sopra.

Video porno in insegna luminosa di farmacia: è polemica a Milano

Mentre si cerca di capire il come e il perché il video porno sia comparso nell’insegna luminosa della farmacia di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, dunque, le immagini incriminate stanno continuando a girare su Internet. Il filmato, che è stato pubblicato anche nella nota pagina Facebook denominata “Tranvieri di Milano”, non lascia dubbi. Quelle che si vedono accanto alla croce verde che segnala la presenza del presidio farmaceutico, come riportato da Il Mattino, sono proprio scene di sesso spinto. Non resta che attendere adesso di scoprire quali sono state le cause di questo incidente hot: un hackeraggio oppure un errore interno? Non è dato saperlo per il momento.

