Video/ Tottenham Ludogorets (4-0): highlights e gol, Spurs a valanga

VIDEO TOTTENHAM LUDOGORETS (4-0): SPURS A VALANGA

Dando uno sguardo al video di Tottenham Ludogorets ci rendiamo conto di come questa gara sia stata una vera e propria goleada. Gli Spurs hanno distrutto i loro avversari che praticamente non sono riusciti a superare la linea di centrocampo. Pronti via Gareth Bale si dimostra volenteroso di fare qualcosa di importante. Il gallese calcia due punizioni verso la porta ma in entrambe le occasioni non riesce a trovare la porta. Ci prova poi da lontano con una debole conclusione Dele Alli. Il gol arriva al minuto 16 con Carlos Vinicius che riceve un bel pallone dentro l’area di rigore e calcia di piattone sinistro superando un incolpevole portiere avversario. Al minuto 27 Winks va verso la porta avversaria con grande grinta, il suo tiro termina però di poco fuori. Il raddoppio arriva al minuto 34 quando Dele Alli mette una bella palla dentro per Carlos Vinicius che a porta vuota non può sbagliare, sfera in fondo al sacco, raddoppio e doppietta per il brasiliano. Al 35esimo Lucas Moura calcia molto forte con la sfera che termina di poco sul fondo.

TOTTENHAM LUDOGORETS: LA RIPRESA

Per il video di Tottenham Ludogorets spostiamoci alla ripresa col risultato che è sul 2-0. Pronti via si rende pericoloso Dalle Alli. Il fantasista si libera e colpisce di testa con la sfera che finisce tra le braccia del portiere ospite. Al minuto 57 Gareth Bale si libera in area di rigore e calcia molto forte, ma trova prontissimo il portiere avversario che con un guizzo la devia in angolo dicendogli di no. Al minuto 63 Winks riceve una palla da fallo laterale a metà campo, alza la testa e prova un cross al centro con la sfera che però prende una traiettoria molto particolare diventando di fatto un gol spettacolare. Subito dopo Dele Alli riceve una palla da posizione invitante, la sfera però termina di poco alla destra del palo. Al 73esimo la squadra di casa riesce a segnare ancora, stavolta Carlos Vinicius veste i panni dell’assistman e serve dentro Lucas che a porta spalancata non può che spingerla dentro. Nel finale Scarlett fallisce un gol praticamente fatto davanti alla porta avversaria.

