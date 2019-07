Vigevano, 19enne accoltella anziano a caso/ “Ho colpito il primo che ho visto”

Dramma a Vigevano, provincia di Pavia: un 19enne picchia e accoltella un anziano a caso in seguito ad un raptus. Il giovane è stato fermato ed arrestato dai Carabinieri della compagnia locale ed ha motivato il suo gesto così: «Ho colpito il primo che mi sono trovato davanti», le sue parole riportate dal Corriere della Sera. Un’aggressione selvaggia con vittima un pensionato di 82 anni, che al momento si trova in ospedale: soccorso con prontezza dai medici del 118, l’uomo è stato trasportato d’urgenza alla struttura sanitaria più vicina per essere sottoposto ad intervento chirurgico. Il Corriere evidenzia che l’anziano ha riportato numerose ferite: costole rotte dai calci, coltellate alla schiena ed un polmone perforato.

VIGEVANO, ACCOLTELLA ANZIANO A CASO: “IL PRIMO CHE MI SONO TROVATO DAVANTI”

Il Giorno evidenzia che il 19enne ha sferrato sei coltellate dopo averlo colpito con calci e pugni: fermato dalle forze dell’ordine, il giovane è ora in carcere a Pavia (Torre del Gallo) con l’accusa di tentato omicidio e porto di oggetti atti ad offendere. Secondo una primissima ricostruzione, l’aggressione è avvenuta intorno alle ore 23.30 nel tratto iniziale di corso Milano, in pieno centro. Come evidenziato in precedenza, non ci sarebbe spiegazione dietro questo attacco brutale se non un raptus di follia: il Corriere precisa che l’aggressore ha disturbi fisici ed è mentalmente instabile. Rinvenuto il coltello utilizzato, ora sotto sequestro. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sulle condizioni dell’82enne, che resta in prognosi riservata dopo l’operazione subita nelle scorse ore.

