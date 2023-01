Vincenzo Malagò è morto/ Padre di Giovanni, fu vicepresidente della Roma

VINCENZO MALAGO È MORTO, AVEVA 90 ANNI

Un altro lutto nel mondo del calcio italiano. È venuto a mancare all’età di 90 anni Vincenzo Malagò, padre di Giovanni attuale presidente del Comitato olimpico nazionale italiano. Vincenzo, tra le varie posizioni occupate nel corso della sua carriera è stato lo storico concessionario Ferrari a Roma oltre ad essere stato vicepresidente della società giallorossa. Inoltre, ha ricoperto un ruolo dirigenziale nel comitato organizzatore dei Mondiali di Italia 1990, vinti della Germania Ovest contro l’Argentina.

Una triste notizie che racconta della morte di una figura importante nel mondo dello sport italiano e della città di Roma. Tra i titoli che ha potuto annoverare in vita c’è il prestigioso titolo di Cavaliere del Lavoro conferito il primo giugno 2001 per il suo egregio lavoro nel mondo dello sport, aiutando come detto l’Italia a ospitare una rassegna mondiale di calcio dopo 56 anni dalla prima e unica edizione fino a quel momento ovvero quella del 1938.

