Vincenzo Mollica e la malattia/ Morbo di Parkinson e cecità in stato avanzato

Il dramma di Vincenzo Mollica: la malattia che lo sta consumando

Qual’è la malattia di Vincenzo Mollica? Il giornalista ha il morbo di Parkinson e il diabete mellito di tipo 2, oltre ad alcuni problemi alla vista che lo stanno portando alla cecità completa. La storia dell’illustre giornalista italiano è purtroppo caratterizzata anche da condizioni sulla carta invalidanti, ma che non gli hanno comunque impedito di portare avanti il suo lavoro con passione e professionalità. In un’intervista del febbraio 2019 a Il Corriere della Sera, Vincenzo Mollica ha raccontato a ruota libera le sue condizioni di salute.

Vincenzo Mollica, amicizia con Federico Fellini/ "Mi ha regalato pensieri preziosi"

In particolar modo, ha spiegato di essere diventato quasi cieco a causa di diverse patologie esordite fin dall’infanzia, come uveite e glaucoma: “Se ne accorse la mamma – raccontò a Stefano Lorenzetto -. I miei genitori mi portarono da un oculista in Calabria. Avrò avuto 7-8 anni. Origliai la sentenza da dietro la porta: ‘Diventerà cieco’. Da quel momento adottai una tecnica: imparare a memoria tutto quello che mi circondava, in modo da ricordarmene quando sarebbero calate le tenebre. Come mi ha detto Andrea Bocelli, abbiamo avuto la vista lunga”.

Caterina Mollica, chi è la figlia di Vincenzo Mollica/ La famiglia al centro di tutto

Vincenzo Mollica “Sulla mia tomba voglio che…”

Nell’occasione della suddetta intervista, Stefano Lorenzetto notò anche delle mani che tremavano: “Quello è il morbo di Parkinson – replicò Vincenzo Mollica -. Non mi faccio mancare nulla. Ho pure il diabete. Sono un abile orchestratore di medicinali”. Ma sulle voci riguardo alla depressione, Vincenzo Mollica è il primo a smentirle: “Ignoro che cosa sia”. Il giornalista ha poi avuto modo anche di mostrare con quanta ironia riesca ad affrontare il tema della morte, vista anche la decisione di farsi scolpire sulla propria tomba l’epitaffio ‘Qui giace Vincenzo Paperica che tra gli umani fu Mollica’. “Al cimitero – spiegò – guardo gli ovali sui loculi e capisco che nessuno dei defunti ha scelto la foto per la lapide. Il cronista Paperica, inventato da Andrea Pazienza e Giorgio Cavazzano per Topolino, mi rappresenta come nessun altro”.

LEGGI ANCHE:

Vincenzo Mollica malattia/ Morbo di Parkinson, diabete e i problemi alla vista

© RIPRODUZIONE RISERVATA