Vincenzo Mollica, malattia: Parkinson, diabete e glaucoma/ “Amici non graditi”

Vincenzo Mollica: i problemi alla vista e la cecità

Vincenzo Mollica compie oggi, 27 gennaio 2023, 70 anni. Il celebre giornalista tv, dopo aver festeggiato il compleanno questa mattina con l’amico Fiorello a Viva Rai2, sarà ospite di Serena Bortone nel salotto di Oggi è un altro giorno. Vincenzo Mollica ha disturbi visivi dall’età di 7 anni ma negli scorsi anni è sopraggiunto un glaucoma: “Dall’occhio sinistro non ci ho mai visto, a causa di un’uveite che mi colpì da piccolo, seguita da un’iridociclite plastica. I miei genitori mi portarono da un oculista in Calabria. Avrò avuto 7-8 anni. Origliai la sentenza da dietro la porta: “Diventerà cieco”.

Rosa Maria, moglie Vincenzo Mollica/ La figlia Caterina: "Il regalo più bello"

Da quel momento adottai una tecnica: imparare a memoria tutto quello che mi circondava, in modo da ricordarmene quando sarebbero calate le tenebre”, ha raccontato al Corriere della Sera. Oggi il giornalista non vede più: “Adesso che non ci vedo più, sono i ricordi che si fanno vivi. Quando hai il buio negli occhi, cerchi pensieri che possano illuminarlo, cerchi di vedere quello che non vedi nella maniera più festosa”.

Vincenzo Mollica: "Le malattie? Ci vado d'accordo"/ "Volevo intervistare Bob Dylan"

Vincenzo Mollica, malattia: Parkinson e diabete

Vincenzo Mollica è anche affetto dal morbo di Parkinson e dal diabete mellito di tipo 2: “Devo sempre tenere a bada il buono, il brutto e il cattivo che mi accompagnano, ossia il Parkinson, il diabete e la cecità. Non sono malattie facili da accettare: sono compagni di viaggio fastidiosi, a volte perdo la pazienza, ma tengo sempre in tasca un sorriso, per tirarlo fuori quando serve”, ha detto a Domenica In. Oggi, in occasione del suo settantesimo compleanno sul Corriere della Sera, Mollica ha parlato degli “amici non graditi”, come una volta ha definito le sue malattie: “Continuano a essere non graditi, ma cerco di andarci d’accordo ogni giorno, faccio del mio meglio, mettendo sempre davanti a me quella cosa fantastica che si chiama speranza, ironia, che ti fa vedere anche ciò che non vedi”.

LEGGI ANCHE:

Vincenzo Mollica/ “Per Celentano mi alzo in piedi, lui e Claudia son la mia famiglia”

© RIPRODUZIONE RISERVATA