Vincenzo Salemme/ L’attore e la paura del verdetto (Tale e quale show)

Vincenzo Salemme non poteva che essere la vittima preferita di Giorgio Panariello fin dalla prima puntata di Tale e Quale Show 2019. Il comico napoletano è stato preso di mira spesso e volentieri, fin dalla prima esibizione e la successiva comparsa di Baby K. “Spiegagli chi è“, ha chiesto infatti all’imitatrice Sara Facciolini, specificando che Salemme sarebbe rimasto fermo ai grandi artisti del passato. Un’affermazione che, una volta ripetuta, ha fatto drizzare le orecchie a Loretta Goggi, che non vuole di certo essere classificata come una ‘matusa’. Peccato che lo stesso gioco non abbia visto vincente il comico napoletano, che non è riuscito a mettere in scacco il collega in altre occasioni. Per quanto riguarda le esibizioni, Salemme invece ha adorato la vincitrice Lidia Schillaci, ma anche Jessica Morlacchi e Agostino Penna, rivelando di averli inseriti nella sua Top 3. La prima del resto lo ha emozionato al punto da lasciarlo a bocca aperta, ma presto il giudice potrebbe cambiare strategia. Anche se ha sottolineato di non voler favorire i concorrenti che hanno già doti canore, ha preferito dare un punteggio maggiore proprio a chi vive già di musica.

Vincenzo Salemme: “vittima” degli scherzi di Panariello

Al secondo anno come giudice, Vincenzo Salemme si sente ancora fuori posto a Tale e Quale Show 2019. L’avventura di certo gli piace e rientra nelle sue corde, ma ha sempre paura di sbagliare nel dare il verdetto a uno dei concorrenti. Per questo l’ansia governa la sua presenza nel talent di Carlo Conti, senza parlare di quando è costretto a dare solo un 5 alle esibizioni. Lo rivela al sito Voce e forse è proprio per questo che lo abbiamo visto agitato durante la prima puntata del programma. Certo qualche battuta c’è stata, ma niente a che vedere con la nota verve del comico napoletano. L’unica speranza è che Giorgio Panariello, come di sicuro accadrà, continui a mettere in scena i loro sketch a due all’insegna di vittima e carnefice. “Na pazza, bruttissima. Mi dispiace per Loretta. Ha detto una cosa assurda sulla giuria, non tanto perché non mi ha nominato“, dice Salemme in uno degli ultimi post su Instagram, rispondendo all’ennesimo scherzo dell’amico Panariello. Il comico toscano infatti si è trasformato in donna e con una clip ha ricordato ai fan del primo appuntamento con Tale e Quale Show 2019, omettendo appositamente il nome del collega nel parlare della giuria. Clicca qui per guardare il video di Vincenzo Salemme.

