Vincitore Leone D’Oro 2021, Festival di Venezia/ Pronistico: Sorrentino trionfa alla Mostra di Venezia?

Sta per calare il sipario sulla 78esima edizione della Mostra del cinema di Venezia che ha riportato in Laguna i grandi divi del cinema italiano e internazionale. Dopo dieci giorni di proiezioni, oggi sarà svelato il nome del vincitore del Leone d’Oro 2021. Fare un pronostico non è affatto facile. I film in gara sono tutti di qualità e i nomi dei registi sono davvero importanti. A decretare i vincitori della Mostra del Cinema di Venezia 2021 sarà la giuria composta dal presidente Bong Joon-ho presidente e da Chloé Zhao, Saverio Costanzo, Alexander Nanau e le attrici Virginie Efira, Cynthia Erivo, Sarah Gadon.

I registi in gara hanno portato pellicole emozionanti, toccanti e con storie che hanno conquistato tutti. Da Almodóvar a Schrader e Campion fino a Sorrentino, tutti hanno buone probabilità di trionfare. Mai come quest’anno, infatti, il pronostico è equilibrato e la sorpresa non è da escludere.

Il pronostico vincitore Leone D’Oro 2021 del Festival di Venezia 78

Il vincitore del Leone d’Oro 2021 sarà un registra affermato o un esordiente? A sorpresa, potrebbero trionfare Il Buco diretto da Michelangelo Frammartino e The Missing 8, film filippino diretto da Erik Matti e scritto da Michiko Yamamoto. L’Italia ha buone chance di trionfare con Paolo Sorrentino e il suo film «È stata la mano di Dio» che ha emozionato tutti alla prima proiezione. Tra i film italiani in concorso, Qui rido io di Mario Martone.

Tra i film stranieri, invece, non ha affatto deluso Madres Paralelas di Pedro Almodóvar con una superlativa Penelope Cruz. Tra gli attori, invece, uno dei favoriti per la conquista della Coppa Volpi e Toni Servillo, protagonista di È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino e dall’altro Qui rido io di Mario Martone.

