Ieri è stata una giornata importante per tutti coloro che non aspettano altro che Sanremo 2025 perché alcuni giornalisti hanno avuto modo di sentire in anteprima i brani che i 30 big in gara presenteranno sul palco dell’Ariston. Tra sorprese, conferme e critiche pungenti, ecco che i bookmaker hanno utilizzato queste recensioni lampo per offrire agli appassionati scommettitori delle quote appetibili per poter sbancare il giorno della finale. Ma chi è per ora la favorita com vincitore Sanremo 2025? Giorgia. Sisal offre una quota 4.00 mentre Goldbet 4.50.

Quali sono gli altri cantanti favoriti per salire sul podio di Sanremo? Oltre alla cantante Giorgia, che pare essere tornata con un brano perfettamente nelle sue corde, senza contare il fattore sorpresa dati gli autori, si punta molto su Olly, che nel suo ultimo Sanremo non aveva brillato, la bellissima e bravissima Elodie, il prezzemolino Irama (che ha portato un altro brano che mette a dura prova la voce) e infine Achille Lauro, che in molti avrebbero già visto come vincitore qualora avesse deciso di portare Amore disperato.

Vincitore Sanremo 2025: Giorgia riuscirà ad agguantare la vittoria finale?

Giorgia è senza dubbio una delle candidate alla vittoria finale di Sanremo 2025, ma bisogna sempre stare molto attenti al detto: si entra Papa e si esce cardinale. È successo ad Annalisa l’ultimo anno (entrata come favorita, uscita al terzo posto). Quindi bisogna sempre prendere con le pinze sia le quotazioni sia le pagelle sui brani di Sanremo. Oltre a Giorgia, quindi, si potrebbero contendere la vittoria secondo gli scommettitori anche Olly, Achille Lauro, Irama ed Elodie.

La Sisal da come vincitore Sanremo 2025 Olly a 6.00, Achille Lauro a 7.50, Irama idem e poi Rocco Hunt a 9.00. Una quota mostro di 300 è stata assegnata a Marcella Bella, che pare abbia portato un brano in grado di far ballare. Molti occhi sono puntati su Elodie perché il suo Festival è molto importante per il suo futuro: potrebbe essere l’anno della sua rivalsa e degli stadi pieni di gente a farle il tifo. Noemi ci riprova con una ballad mentre Marcella Bella, seppur non sia data come vincitrice, pare abbia portato un pezzo che potrebbe essere apprezzato anche dai più giovani. L’ironia di Willie Peyote, poi, potrebbe portare sul palco dell’Ariston un quid in più. Il pubblico non vede l’ora di ascoltare i brani dei cantanti e di vederli in azione sul palco più prestigioso della musica italiana con la speranza di poter andare a dormire, le prime due sere, con un ritornello in testa aa

