Vincitori Oscar 2024: primi e categorie/ Pronostici: Oppenheimer miglior film, Emma Stone miglior attrice

Vincitori Oscar 2024 pronostici: Oppenheimer di Christopher Nolan miglior film

Si avvicina l’assegnazione dei premi Oscar 2024 e i vincitori sembrano essere piuttosto scontati. Considerata la ottima accoglienza e i premi ricevuti negli altri Festival (Golden Globe, BAFTA e altri), ci si aspetta che Oppenheimer di Christopher Nolan sia il vincitore degli Oscar 2024 come miglior film ma non solo.

Con ben 13 nomination agli Oscar 2024, il film sul padre della bomba atomica è destinato a prendersi altri premi: Miglior Regista, Miglior attore per Cillian Murphy, Miglior attore non protagonista per Robert Downey Jr, Miglior fotografia, Miglior colonna sonora originale, Miglior suono e Miglior montaggio. Killers of The Flower Moon, film prodotto e diretto da Martin Scorsese, con 10 nomination, potrebbe però strappare la statuetta come miglior film a Nolan.

Vincitori Oscar 2024: miglior attrice protagonista Emma Stone?

Pronostici meno netti, ma senza dubbio molto probabili sono invece quelli legati alla migliore attrice protagonista. L’incredibile e matura interpretazione che Emma Stone è stata capace di inscenare in Poor Things (Povere Creature) di Yorgos Lanthimos.

Per il premio come miglior attrice non protagonista, invece, si prospetta un trionfo di Da’vine Joy Randolph per The Holdovers. Nessun premio per Barbie, il film di Greta Gerwig dal record di incassi non sembra godere di particolare considerazione nei Festival del settore. E’ molto probabile che anche in questo caso, la piccola rosa non riesca ad ottenere premi significativi.

