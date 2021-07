Viola: “Vaccinati? No a quarantena”/ “Se si infettano hanno carica virale bassissima”

In questi giorni in cui si aperto il dibattito sul green pass e sull’obbligo o meno dei vaccini anti covid, per lo meno, per determinate categorie, sono tanti i dilemmi a cui i comuni mortali cercano risposte, e domande a cui ha cercato di rispondere in maniera semplice ed esplicativa l’immunologa Antonella Viola, docente presso l’università di Padova. Si comincia dal chiedere lumi sulla quarantena per un eventuale vaccinato che entra in contatto con un infetto: «Con le varianti precedenti non ha senso – dice la Viola parlando con i microfoni del Corriere della Sera – perché i vaccini proteggono anche dall’infezione. Con la variante Delta il rischio di infettarsi è più alto, tuttavia con il vaccino il virus si replica meno e la carica virale si abbassa: nella stragrande maggioranza dei casi, quindi, le persone non saranno contagiose».

Quindi ha sottolineato: «I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) Usa sono stati i primi a dire che le persone vaccinate non sarebbero state testate, non sarebbero andate in quarantena e avrebbero potuto non usare la mascherina. In Europa ogni Paese ha regole diverse. In Italia l’obbligo di quarantena c’è ancora, però non è possibile pensare di mantenerlo nel tempo». Ma un eventuale vaccinato che contrae il virus quanto è contagioso? «Ci sono una serie di studi che hanno analizzato la variante Alfa e hanno dimostrato che le possibilità che un vaccinato possa contagiare sono bassissime. Con la variante Delta non ci sono ancora dati pubblicati. Anthony Fauci, il consulente medico della Casa Bianca, ha dichiarato essere «un’ipotesi ragionevole» che le persone completamente vaccinate positive abbiano «molto meno» virus nelle vie aeree rispetto alle persone non vaccinate».

ANTONELLA VIOLA: “GIA’ UNA SOLA DOSE FA ABBASSARE LA CARICA VIRALE”

L’immunologa di Padova ha sottolineato come le persone vaccinate «non si infettano allo stesso modo e nella gran parte dei casi non hanno sintomi. Questo significa che, se la carica virale è bassa, si hanno meno possibilità di contagiare gli altri». Per quanto riguarda invece i vaccinati che hanno ricevuto solo la prima dose: «Ci sono dati da Israele che dicono che già solo una dose fa abbassare la carica virale: è stata misurata una riduzione fino a quattro volte. «Le cariche virali ridotte suggeriscono una minore infettività, però per prudenza, quando diciamo che non è necessario fare la quarantena, ci riferiamo solo a soggetti completamente vaccinati». Secondo la docente dell’università di Padova servirebbe un chiaro segnale a chi ha completato il ciclo vaccinale: «Togliere la quarantena, ma ricordare che, con la variante Delta, è bene usare mascherina e distanziamento in presenza di persone non vaccinate. C’è un rischio, pure bassissimo, di contagiarle e farle ammalare».

