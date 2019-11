Violenze in metro a Roma/ Sashi è un molestatore o il vigilante eroe millanta? (Iene)

Violenze in metro a Roma: Sashi, domestico cingalese, è un molestatore o il vigilante “eroe” che lo accusa, Tersilio Benedetti, millanta un’azione che non sarebbe mai avvenuta? E’ da questo quesito che nasce l’inchiesta de “Le Iene Show”, a firma Antonino Monteleone e Marco Occhipinti, su un caso di molestie sessuali ai danni di una giovane italiana sventato a quanto sembra dal suddetto vigilante. In questa storia, però, c’è qualcosa che non torna: Sashi, il domestico cingalese accusato di aver palpeggiato la ragazza, non è stato neanche visto in faccia dalla vittima, che nel verbale di denuncia ha ammesso di essere stata “indotta” ad indicarlo come suo molestatore. La ragazza, infatti, oltre a non aver visto Sashi nell’atto di palparle il sedere, non si è neanche accorta di niente. Qualcosa non torna…

SASHI E’ UN MOLESTATORE O IL VIGILANTE EROE MILLANTA?

Il verbale di denuncia sottoscritto dalla vittima recita: “Appena prima che le porte si chiudessero, saliva una persona, la quale si poneva dietro di me e con una mano mi palpava le parti intime basse. Mentre mi giravo per vedere meglio la persona che stava compiendo questo gesto ed allontanarla da me, mi avvedevo che era intervenuto personale della vigilanza in uniforme che bloccava il malfattore…”. Il “personale della vigilanza in uniforme” è appunto Tersilio Benedetti, l’uomo che Antonino Monteleone delle Iene ha intervistato dopo aver osservato la “particolarità” del personaggio. Il vigilante, infatti, si fregia di quelli che lui stesso ha definito titoli “onorofici”, che lo portano sulla sua pagina Facebook a definirsi “portavoce di un sindacato europeo, ambasciatore, maestro, barone bizantino, presidente, dirigente, cavaliere, senatore, marchese da Todi e conte palatino”. Tersilio Benedetti ha davvero sventato un tentativo di molestie da parte del domestico cingalese Sashi o si è inventato tutto? Lo scopriremo nella puntata di oggi de Le Iene Show…

