Virgilio Scuola, Italiaonline lancia il “compagno di studi”/ Lezioni, news ed esercizi: supporto per tutti

Arriva Virgilio Scuola, il “compagno di studi” ideale per gli studenti. Il nuovo verticale propone, infatti, esercizi, strumenti, lezioni e approfondimenti sulle principali discipline di base. Inoltre, sono disponibili contenuti testuali e multimediali. In questo modo Italiaonline, la più grande internet company italiana, amplia la sua offerta editoriale con questo progetto il cui obiettivo è quello di supportare nell’apprendimento tutti gli studenti di ogni ordine e grado scolastico. Virgilio Scuola è un “hub” lanciato per supportare non solo gli studenti, ma anche genitori e insegnanti con più di 1.500 lezioni ed esercizi online, video di approfondimento e infografiche.

Le lezioni di Virgilio Scuola coprono i programmi dei quattro gradi scolastici, quindi dalla scuola dell’infanzia alle superiori, e tutte le materie di base (italiano, matematica, fisica, scienze e inglese). Il servizio è rivolto innanzitutto agli studenti, in secondo luogo ai genitori che seguono i figli per i compiti a casa, ma anche agli insegnanti che cercano materiali online integrativi per potenziare le lezioni in aula. Le lezioni sono pensate e realizzate da docenti esperti che trattano gli argomenti studiati durante il percorso scolastico, anche quelli più complessi, con un linguaggio semplice e immediato, ma anche contenuti multimediali a supporto della spiegazione testuale.

VIRGILIO SCUOLA, UN PROGETTO IN CRESCITA

Il layout di Virgilio Scuola è moderno ed è ottimizzato per la consultazione sia desktop che mobile, quindi è studiato per agevolare la fruizione di ogni genere di contenuto. Il progetto è stato lanciato da poco, ma si arricchirà nei prossimi mesi in cui verranno integrate una sezione dedicata alla scelta della facoltà universitaria e all’ingresso nel mondo del lavoro, un’area dedicata agli studenti con DSA (Disturbi specifici dell’Apprendimento), news dal mondo Scuola e Formazione, nuove lezioni e nuove materie. Ma Virgilio Scuola è anche social, infatti è presente anche su Instagram e TikTok.

Per gli studenti del Terzo Millennio, web e social non sono solo un canale di entertainment, ma si connettono e fanno esperienze online con finalità sempre più costruttive e formative, come riportato da Safer Internet day. A supporto della social strategy di Virgilio Scuola, sono stati coinvolti alcuni dei creator più amati dalla GenZ e dagli studenti: Angelo Saturnino, Metis lezioni, Hello MrPitagora, Ranzy, Laura Sellari. Hanno il compito di proporre pillole dal tono ironico e divertente, svelare trucchi e consigli sulle materie più ostiche, oltre che coprire notizie e topic sollecitati dalla stretta attualità.

ITALIAONLINE “VIRGILIO SCUOLA RIFERIMENTO PER GLI STUDENTI”

«Virgilio Scuola è pensato per essere utile agli studenti di ogni età, in ogni momento della giornata, in tutte le fasi del loro percorso di studi. Utile, chiaro e affidabile», afferma Barbara Del Pio, responsabile editoriale Italiaonline. «Dalla scoperta dell’ABC in prima elementare ai quiz d’ingresso alle facoltà universitarie a numero chiuso», l’ambizione è di rendere Virgilio Scuola «la destinazione online e social di riferimento per tutti gli studenti». Infine, parafrasando il pay-off del progetto, conclude che «in ogni fase della vita… c’è sempre qualcosa da imparare».











