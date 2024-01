Virginia Raffaele dà della “fascitella” a Beatrice Venenzi: è polemica/ “Orrende calunnie, antipatica? No”

Colpo di Luna, Virginia Raffaele imita la “fascitella” Beatrice Venezi: è polemica

La 1^ puntata di Colpo di Luna ha visto le migliori imitazioni di Virginia Raffaele, nei panni di Patty Pravo, Bianca Berlinguer, Barbara Alberti per poi finire con la più attesa, la direttrice d’orchestra, che preferisci definirsi direttore, Beatrice Venezi. Entrata con una marcia trionfale che ricordava i tipici inni del ventennio. Tutto il discorso della musicista è stato pervarso da riferminti alle sue idee politiche. E una frase di Virginia Raffaele ha acceso la polemica sul web.

Nel dettaglio, infatti, Virginia Raffaele ha sentenziato come Virginia Venezi: “Siccome sono una donna avvenente mi hanno dato dell’avvantagiata, siccome sono una donna di destra mi hanno dato della fascistella, siccome sono una professionista seria mi hanno dato dell’antipatica. A tutte queste orrende calunnie io rispondo ‘antipatica no’.” Tale frase ha già diviso i social ed il popolo del web e non è escluso che presto non arrivi la replica della diretta interessata.

Virginia Raffaele è Beatrice Venezi a Colpo di Luna: “Suonare e suoneremo!”

I riferimenti nel monologo di Virginia Raffaele nei panni di Beatrice Venezi al fascismo si sono sprecati. Durante il suo discorso la direttrice d’orchestra ha aggiunto: “Galeazzo, Fiammetta, Benito, Adua, Labaro, Adolfo…suonare! E suoneremo!” Parafrasi del celebre motto del Duce “Vincere! E vinceremo” Insomma l’imitazione è destinata a far discutere come si comporterà la Venenzi? Quest’ultima nei giorni scorsi ha denunciato il programma radiofonico di Geppi Cucciari dal tiolo Un giorno da pecora per la sua imitazione, farà lo stesso con la conduttrice di Colpo di Luna?











