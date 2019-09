VIRGINIA SABA:”DI MAIO HA STUDIATO L’INGLESE”/ Fidanzata leader M5s:”Lo conosce bene”

Se c’erano dubbi sulla capacità di Luigi Di Maio di svolgere in maniera consona il suo ruolo da ministro degli Esteri, a dissiparli (o almeno a provarci) è ora la sua fidanzata, Virginia Saba. La giornalista, presente in Transatlantico nel giorno in cui la Camera dei Deputati ha assegnato la propria fiducia al secondo governo Conte, ha cercato di mettere a tacere quanti – uno sfottò dopo l’altro – stanno tentando di minare la credibilità dell’ex ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico in qualità di nuovo inquilino della Farnesina. Il dubbio maggiore (e oggetto di scherno) è quello relativo alla dubbia capacità di Luigi Di Maio di districarsi nelle relazioni internazionali: il capo politico M5s – si chiedono in molti – padroneggia la lingua inglese in maniera adeguata? Secondo Virginia Saba ci sono pochi dubbi.

VIRGINIA SABA:”DI MAIO HA STUDIATO L’INGLESE”

La fidanzata dell’ex vicepremier, come riportato da “L’Huffington Post”, ha espresso tranquillità:”Inglese? Ma lo sa bene, l’ha studiato”. Dunque sarebbero senza particolare fondamento le battute di quanti, riferendosi in questi giorni a Luigi Di Maio, lo stanno apostrofando come “Of Maio”. Sempre Virginia Saba, che lavora come assistente parlamentare della deputata Emanuela Corda, a proposito della Farnesina non ha negato una certa curiosità sulla nuova sede di lavoro del compagno:”Mi hanno detto che è molto bella”, ha detto. Sempre secondo quanto riportato da “L’Huffington Post”, però, Virginia Saba a Montecitorio ha lasciato intendere di non avere intenzione di seguire Di Maio in giro per il mondo:”Ho la mia vita, ho il mio lavoro. Non viaggerò molto con Luigi. Magari qualche volta”.

